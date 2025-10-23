رضوان: نحث واشنطن والوسطاء على إلزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق غزة

وفي تصريحاتٍ إعلامية، شدد رضوان على تمسك الحركة بإنجاح الاتفاق، مؤكداً أن الاحتلال لم يفِ بالشق الإنساني منه، حيث إن كميات المساعدات التي دخلت غزة “لا تساوي شيئاً أمام حجم الكارثة”.

وأشار إلى وجود أكثر من عشرة آلاف مفقود لا يزالون تحت أنقاض المباني، بينما يفتقر الدفاع المدني في القطاع إلى المعدات اللازمة لانتشالهم.

وأوضح أن الاحتلال يعرقل هذه الجهود، رغم مسؤوليته عن مقتل أسراه في بداية الحرب، مضيفًا: “الاحتلال يتهمنا اليوم، بينما يمنع إدخال المعدات المطلوبة لإنقاذ من تبقى تحت الركام”، بحسب الجزيرة.

وأكد رضوان أن الاحتلال هو الطرف المعطل لتقدم المفاوضات، وهو ما تدركه واشنطن جيدًا، داعيًا إياها إلى تحمّل مسؤولياتها والضغط الجاد على تل أبيب.

يأتي ذلك في ظل استمرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ في 9 أكتوبر الجاري، بوساطة كل من قطر ومصر وتركيا، وبمشاركة أمريكية، عقب عامين من العدوان المتواصل على القطاع.

ورغم سريان الاتفاق، واصلت قوات الاحتلال شن غارات جوية وقصفًا مدفعيًا، مما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى.

وتواصل “إسرائيل” ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مدعومة بشكل كامل من الولايات المتحدة، وسط تجاهل للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية التي طالبت بوقف العدوان.

وقد أسفرت هذه الجرائم عن أكثر من 238 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة العديد، بينهم أطفال، إضافة إلى دمار شامل في البنية التحتية للقطاع.