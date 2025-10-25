كوهين يكشف عن ممر يمتد من السعودية إلى كيان الاحتلال يغير القواعد

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥
٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش
كوهين يكشف عن ممر يمتد من السعودية إلى كيان الاحتلال يغير القواعد
كشف وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين عن خطط استراتيجية في قطاع الطاقة، مؤكدا وجود نية لإنشاء ممر طاقة يمتد من السعودية إلى كيان الإحتلال الإسرائيلي، في إطار اتفاق التطبيع بين البلدين.

وزعم كوهين أن هذا الطريق الجديد سيتجاوز الطرق التقليدية البرية من إيران والبحرية عبر قناة السويس، وسيساهم في خفض الأسعار العالمية للطاقة، مع تعزيز النفوذ الإسرائيلي والسعودي في أسواق الطلب الأوروبية.

وأشار كوهين إلى أن تل آبيب تهدف إلى تحقيق 30% من احتياجاتها من مصادر الطاقة الخضراء بحلول عام 2030، مع وضع أهداف جديدة لعامي 2035 و2040.

وأوضح أن هناك خططاً لإنشاء حقول شمسية ضخمة في غور الأردن، إضافة إلى تركيب 100 ألف سقف شمسي على المباني السكنية والملاعب الرياضية.

إقرأ أيضا| شاهد.. ترامب يتوقع انضمام دول جديدة لاتفاقيات التطبيع قريبا

فيما يخص الغاز الطبيعي، اعتبر كوهين أن الاحتياطيات الإسرائيلية تشكل موردا وطنيا استراتيجيا يكفي لعقود قادمة، داعيا الى تصديره إلى مصر والأردن لتعزيز مكانة الكيان إقليمية ودعم الشيكل.

