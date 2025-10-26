3 شهداء بغارات مسيرة اسرائيلية على لبنان

وافاد مركز عمليات طوارئ الصحة أن غارة العدو الإسرائيلي على دراجة نارية في بلدة القليلة قضاء صور أدت إلى ارتقاء شهيد.

واغارت مسيرة معادية على سيارة في بلدة النبي شيت على طريق السهل ما ادى لارتقاء شهيد.

من جهة ثانية، أصيب مواطن بجروح بانفجار من مخلفات الحرب في بلدة عيترون.

وافاد مراسل المنار ان مسيرة معادية استهدفت فجر اليوم حفارة في منطقة المعاقب في بلدة بليدا.

من جهة ثانية خرق الطيران المسير المعادي اجواء الجنوب اللبناني وحلق فوق صور والقرى المحيطة.

ويحاول المحور الأمريكي- الإسرائيلي فرض أجندته على المقاومة اللبنانية من خلال الضغط على نزع سلاح حزب الله.