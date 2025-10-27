وزير الصحة الايراني في الرياض للمشاركة في معرض الصحة العالمي 

ووصل حمدرضا ظفرقندي إلى الرياض صباح الاثنين 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، على رأس وفد من كبار مسؤولي هيئة الغذاء والدواء، وكان في استقباله علي رضا عنايتي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة العربية السعودية، ونائب وزير الصحة السعودي.

في مستهل هذه الزيارة، سيلتقي وزير الصحة ويناقش مع ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى منظمة التعاون الإسلامي. وسيتم خلال هذا الاجتماع بحث سبل تطوير التعاون الصحي والعلمي في إطار منظمة التعاون الإسلامي.

بعد ذلك، سيشارك وزير الصحة في بلادنا في حفل افتتاح معرض الصحة العالمي.

بعد ذلك، سيزور وزير الصحة مختلف اجنحة معرض الصحة العالمي ويحضر مأدبة غداء رسمية.

استمرارًا لفعالياته، سيلقي وزير الصحة الايراني كلمةً في الجلسة المتخصصة لمعرض الصحة العالمي، بعنوان "الاستثمار في الصحة: ​​جسرٌ نحو النجاح الإقليمي"، يشرح فيها رؤى وإنجازات جمهورية إيران الإسلامية في مجال تطوير النظام الصحي، والأدوية والمعدات الطبية، والتعاون الدولي.

وفي الختام، سيحضر وزير الصحة مأدبة عشاء رسمية لوزراء ومسؤولي الصحة في الدول، ويناقش مع نظرائه تطوير التعاون الإقليمي والعالمي في مجال الصحة.