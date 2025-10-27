شبكة أطباء السودان: 

الدعم السريع يقتل 47 مدنياً في بارا بينهم 9 نساء

الإثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥
١١:١٦ بتوقيت غرينتش
أعلنت شبكة أطباء السودان في بيان ان قوات الدعم السريع ارتكبت مجزرة جديدة تضاف إلى مجازرها الممتدة في كردفان، حيث قامت بتصفية 47 مواطنًا أعزل داخل منازلهم بمدينة بارا، بينهم 9 نساء، وذلك بتهمة الانتماء للجيش.

تؤكد الشبكة أن الدعم السريع منذ استباحته للمدينة، ظل يمارس عمليات إعدام ميدانية ونهب للممتلكات واختطاف للمواطنين، في محاولة لبث الرعب وسط الأهالي. ولا يزال عدد من المواطنين مفقودين حتى اللحظة، ويعمل فريق شبكة أطباء السودان على توثيق هذه الجرائم ومتابعة المفقودين من مصادره بالداخل.

إقرأ أيضاً..قوات الدعم السريع تسيطر على باربي والفاشر وسط تحذيرات إنسانية

وحملت شبكة أطباء السودان الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أن السكوت الدولي على هذه الانتهاكات شراكة في الجريمة.

ودعت الشبكة الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والمنظمات الحقوقية إلى التحرك الفوري لحماية المدنيين العُزّل في بارا وكل مدن السودان، وفتح تحقيق دولي عاجل لمحاسبة قيادات الدعم السريع.

