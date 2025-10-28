السودان..سقوط الفاشر

تقارير محلية تتحدث عن مجازر ترتكبها قوات الدعم السريع بحق المدنيين.

التحركات العسكرية أفرزت موجات نزوح واسعة من الفاشر باتجاه مدن وبلدات مجاورة.

مصادر ميدانية : السكان يعيشون حالة رعب وقلق شديدين.

الأمم المتحدة : هناك ضرورة لتحرك عاجل لوقف العنف وحماية المدنيين.

الخارجية السودانية : ندين بأشد العبارات "الجرائم الإرهابية " التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع في الفاشر.

عبد الفتاح البرهان : تقدير القيادة في الفاشر، كان مغادرة المدينة بسبب ما تعرضت له من تدمير.





شاهد أيضا.. مخاوف من تطهير عرقي في الفاشر ومن خطر تقسيم السودان





عبد الفتاح البرهان : قواتنا قادرة على تحقيق النصر وقلب الطاولة واستعادة الأراضي.

رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس : ما يحدث في الفاشر يشكل جرائم حرب وتطهيرا عرقيا.

السيطرة على الفاشر، يعني بسط نفوذ الدعم السريع على جميع ولايات دارفور الخمس.

وتقسيم البلاد بين شرق يسيطر عليه الجيش، وغرب تحت سيطرة الدعم السريع.

منظمة الهجرة الدولية : التقديرات تشير إلى نزوح أكثر من 26 ألف شخص من مدينة الفاشر.

منظمة أطباء بلا حدود : يجب إطلاق عمليات جوية لإيصال الغذاء والدواء إلى مليون شخص في الفاشر.

الأمم المتحدة : الوضع الراهن يُمثل أزمة إنسانية خطيرة تستدعي تحركا سريعا لإغاثة المتضررين.

خبراء : ما يجري في السودان مؤامرة خطيرة تقف وراءها بلدان كبرى ودول إقليمية.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...