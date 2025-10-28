واشنطن والإحتلال وجهًا لوجه عند الحدود اللبنانية..رسالة حربية مكشوفة!

على خط النار عند الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، ظهرت مورغان أورتاغوس، الوجه الأمريكي المألوف في حملات التحريض والدبلوماسية الصدامية، تتجول إلى جانب وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس.



مشهد بدا وكأنه رسالة ميدانية مكتوبة بالنار: واشنطن ليست بعيدة عن الجبهة، بل حاضرة بثقلها السياسي عند حدود لبنان الجنوبية. هي زيارة استفزازية في التوقيت والمكان أيضاً، أرادت أن تقول إن العدوان الإسرائيلي ليس قراراً منفرداً، بل مشروع مشترك تشرف عليه واشنطن علناً هذه المرة.

إذاً، أرادت أورتاغوس أن تقول من هناك... أهو تهديد مبطن أم إعلان شراكة رسمية في الحرب على لبنان؟

واستعرض البرنامج تفاعل النشطاء عبر منصة "إكس"، حيث كتب عبد الله ناصر فقيه: "في الوقت الذي كانت الهجمات والاغتيالات تُشن في لبنان، كانت المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس عند الحدود الفلسطينية اللبنانية تشارك غرفة العمليات مع وزير الحرب الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" وأركان جيشه ضد هذا البلد الصغير."







أما خليل نصر الله فيقول: "ليست المرة الأولى التي تجول فيها نائبة المبعوث الأمريكي إلى المنطقة مورغان أورتاغوس عند الحدود مع لبنان برفقة مسؤولين إسرائيليين. اليوم جالت برفقة وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي أشرف أيضاً على عملية اغتيال لأحد أعضاء حزب الله في البقاع. من غير الواضح إن كانت أورتاغوس قد حضرت هذا المشهد معه، لكن يمكن التساؤل حول ذلك. المبعوثة تزور لبنان، واستباق الزيارة بجولة مع كاتس يحمل مدلولاً سلبياً كما العادة. لننتظر ماذا ستنقل إلى لبنان وماذا سيكون الجواب."

وكتب الدكتور أحمد عباس ياسين يعلق: "الوسيط الأمريكي مورغان أورتاغوس تشرف على عملية جيش العدو ضد المواطنين اللبنانيين من الحدود الجنوبية برفقة وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس."

أما علي مرتضى فيقول: "بحضور أورتاغوس، أشرف وزير حرب العدو على اغتيال أحد مجاهدي المقاومة في النبطية من شمال فلسطين. هذا هو الوسيط الحيادي الذي يريدنا البعض أن نثق به ضامناً للاتفاق وداعماً لسيادة لبنان. يقيناً لن تبقى الأمور على حالها، وحتى ذلك الحين سنصبر ونستجمع ما فينا من غضب وبأس وسلاح."

كما سلط البرنامج الضوء على ما يجري في غزة. فبالرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل الكيان الإسرائيلي خرق التفاهمات على الأرض في قطاع غزة، وكأن هذا الاتفاق لم يكن إلا ورقة للاستهلاك الإعلامي. الزنانة لا تغيب، واستهدافات لا تتوقف، والاعتقالات مستمرة، في مشهد يذكّر الفلسطينيين بأن هذا الاحتلال لا يلتزم إلا بما يخدم أمنه، وما دون ذلك فباطل يُمرر بالقوة.

فهل باتت الخروقات قاعدة والتهدئة استثناء، هل صمت العالم شراكة ضمنية في نقض هذا الاتفاق!



