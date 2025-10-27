تقرير:

تفشي الأمراض ووفاة أسرى جراء الإهمال الطبي في سجون الاحتلال

الإثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش
تفشي الأمراض ووفاة أسرى جراء الإهمال الطبي في سجون الاحتلال
كشف إعلام الأسرى الفلسطينيين عن تدهور الوضع الصحي في السجون الإسرائيلية نتيجة الإهمال الطبي وتفشي الأمراض بين الأسرى.

وأوضح التقرير أن مرض السكابيوس (الجرب) ينتشر بشكل واسع بين الأسرى، في ظل غياب الرقابة الصحية واستخدام أدوية غير فعالة، مشيرًا إلى وفاة عدد من الأسرى نتيجة تأخر العلاج والإهمال الطبي الذي تمارسه إدارة السجون بحقهم.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى حالة الأسير المحرر أبو نعمة الذي خرج بعد 39 عامًا من الاعتقال وهو يعاني أمراضًا مزمنة وإرهاقًا جسديًا شديدًا، لكنه أكد رغم معاناته تمسّكه بصموده وإيمانه بعدالة قضيته.

من الناحية القانونية، شدد إعلام الأسرى على أن هذه الممارسات تمثل خرقًا واضحًا لاتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقيات جنيف، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، داعيًا إلى تحرك حقوقي عاجل لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى.

وطالب التقرير بـفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم التعذيب داخل السجون الإسرائيلية، وإلزام الاحتلال بتطبيق اتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة الأسرى، إضافة إلى توفير رقابة طبية دولية دائمة لضمان الرعاية الصحية، وتوثيق شهادات الأسرى المحررين ورفعها إلى مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

80 شهيدا بين صفوف الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال

80 شهيدا بين صفوف الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال

أسرى محررون يكشفون عن جرائم فاشية في سجون الاحتلال الإسرائيلي

أسرى محررون يكشفون عن جرائم فاشية في سجون الاحتلال الإسرائيلي

أسير فلسطيني محرر من السجون الاسرائيلية: خرجنا من قبور

أسير فلسطيني محرر من السجون الاسرائيلية: خرجنا من قبور

0% ...

آخرالاخبار

عمليات نسف متعددة ينفذها الاحتلال شرقي قطاع غزة

الانتخابات النيابية العراقية و مصير رئاسة الوزراء

الفلاوي بلدة التاريخ والطبيعة والشاهدة على مجزرة السبلاني

الرئيس الإيراني: التعاون الإقليمي ليس خياراً بل ضرورة حتمية

التنبوء بـ'أمراض القلب' و'التقدم في العمر' من خلال فحص بسيط للعين

تداول أسماء مرشحين لرئاسة لجنة التكنوقراطية في غزة

البرهان: غادرنا الفاشر لتفادي 'قتلا ممنهجا' للمدنيين على يد الدعم السريع

سموتريتش يهاجم السعودية مجددا

باكستان تحيي الذكرى الـ78 لـ"يوم كشمير الأسود"

ايران في مركز الوصافة ببطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما