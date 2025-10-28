زلزال بقوة 6.1 درجة يهز منطقة سندقلي في تركيا

وأوضحت الإدارة أن الزلزال وقع على عمق 5.99 كيلومتر، وفقًا لما نقلته وكالة "الأناضول".

وشعر السكان بالهزة الأرضية في مركز ولاية بالق أسير والمناطق المحيطة بها، وامتد تأثيرها إلى ولايات أخرى مثل إزمير وإسطنبول وأيدين.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت، مطلع هذا الشهر، أن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة إسطنبول التركية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن إدارة الكوارث التركية، أن زلزالا بقوة 5 درجات ضرب منطقة بحر مرمرة غربي البلاد الساعة 14:55 (بالتوقيت المحلي).

وفي الشهر الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، ولاية باليكسير شمال غربي تركيا، وتحديدا في منطقة سنديرغي، وشعر به سكان مدينة إسطنبول والمحافظات المجاورة على بُعد نحو 200 كيلومتر من مركز الزلزال.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 19:53:47 بالتوقيت المحلي، وتم رصدها في سنديرغي التابعة لولاية باليكسير، وفقا لوسائل إعلام تركية.

وأكدت وسائل الإعلام أن السكان في إسطنبول ومناطق أخرى مجاورة شعروا بالزلزال، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن جميع المؤسسات المعنية تحركت منذ اللحظة الأولى للتعامل مع تداعيات الزلزال، مؤكداً متابعته الشخصية لعمليات الإغاثة والتقييم.