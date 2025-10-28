نتنياهو یصدر أوامر بتنفيذ ضربات قوية في غزة والقسام تأجل تسليم جثة أسير

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش
أعلن مكتب رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي أن نتنياهو وجه القيادة العسكرية في ختام المشاورات الأمنية بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة.

وأعلن القـسام تأجيل تسليم جثة الأسير الذي كان مقررا اليوم بسبب الخروقات الإسرائيلية.

وفي اليوم الـ18 من تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، قال مصدر قيادي في حركة حماس إن الاحتلال يعرقل البحث وروايته كاذبة بشأن تباطؤ المقاومة ويختلق أكاذيب بشأن الجثث لتنفيذ نيات عدوانية، داعيا الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم.

وادعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حماس تنتهك الاتفاق، وأن رئيس الوزراء سيعقد نقاشا مع قادة وزارة الدفاع لبحث مواجهة الانتهاكات.

من جهتها، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها عثرت على جثة أحد أسرى الاحتلال الإسرائيليين داخل مسار أحد الأنفاق في قطاع غزة، وأنها ستقوم بتسليم الجثة الساعة 8 مساء.

وفي الضفة الغربية المحتلة، تم انتشال 3 جثامين بعد قصف نفذته قوات الاحتلال قرب قرية كفر قود بجنين شمالي الضفة الغربية. وكانت قوات الاحتلال أعلنت اغتيال "خلية مسلحة" تضم 3 مقاومين في قرية كفر قود عقب اشتباكات عنيفة وقصف جوي استهدف القرية.

كما سلمت قوات الاحتلال اليوم إخطارات هدم جماعية لعدد من منازل المواطنين في قرية أم الخير بمسافر يطا (جنوبي مدينة الخليل).

