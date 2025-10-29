بالفیديو...عدوان اسرائيلي جديد على مدينة غزة

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥
٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش
بالفیديو...عدوان اسرائيلي جديد على مدينة غزة
واصلت الزوارق الحربية والدبابات الإسرائيلية قصف ساحل ومواصي مدينة رفح جنوبي القطاع، في وقت تتجدد فيه الغارات الجوية على مناطق متفرقة بمدينتي غزة وخان يونس، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 41 فلسطينيا -بينهم 17 أطفال- وإصابة 50 على الأقل في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع.

وأعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد طفل في قصف استهدف شقة سكنية بحي الأمل شمال غربي خان يونس، في حين استشهد 3 آخرون -بينهم طفلة- في غارة على منزل بمنطقة اليرموك وسط مدينة غزة، قبل أن تُعلن طواقم الدفاع المدني انتشال جثث 4 شهداء آخرين من تحت أنقاض منزل لعائلة البنا في حي الصبرة.

غزه

وقال شهود عيان إن طواقم الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة في انتشال المفقودين بسبب استمرار العدوان وتحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء القطاع.

