عشرات الشهداء بتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن ما وصل مستشفيات قطاع غزة من شهداء وإصابات منذ التصعيد ليلة أمس وحتى اللحظة بلغ 104 شهيد (منهم 46 طفلا، 20 امرأة) و253 إصابة (منهم 78 طفلا، امرأة)، فيما ارتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر إلى 211 شهيدًا فيما بلغ عدد الإصابات 597، وإجمالي الانتشال 482 شهيدًا.

وأكدت أن أعداد الشهداء مرشحة للزيادة نظرا لوجود حالات خطيرة واستمرار عمليات البحث عن مفقودين.

وأعلن المركز الفلسطيني للإعلام أن طائرات الاحتلال شنت عشرات الغارات على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، في حين واصلت الزوارق الحربية والدبابات الإسرائيلية قصف ساحل ومواصي مدينة رفح جنوبي القطاع.

ودمرت طائرات الاحتلال صباح اليوم مربعا سكنيا في محيط مسجد السوسي بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت خيمة بمخيم انسان شرق مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح ما أدى إلى 5 شهداء وهم إسلام البطريجي ، وعمر صبحي روبي ونجليه أويس ورسيل وشيماء سامي روبي.

أطفال استشهدوا جراء قصف الاحتلال منازل في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الصحفي في صحيفة فلسطين محمد المنيراوي مع والدة زوجته جراء استهداف الاحلال خيمته فجر اليوم في مخيم النصيرات في قطاع غزة.

وارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون جراء انفجار مسيرة انتحارية صهيونية في خيمة تؤوي نازحين في ساحة بلدية مدينة دير البلح وسط مدينة دير البلح.

4 شهداء جراء قصف الاحتلال شقة سكنية قرب دوار الـ17 غرب مدينة غزة

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروعة فجر اليوم جراء بعدما قصفت منزلا لعائلة أبو دلال في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفرت عن 18 شهيدا على الأقل.

واستشهد القيادي في كتائب القسام عبدالله اللداوي متأثرا بجراحه الذي أصيب بها في قصف سابق للاحتلال على مدينة غزة.

والليلة الماضية، شنت قوات الاحتلال عشرات الغارات على قطاع غزة، بعد مزاعم عن مقتل جندي صهيوني برصاص قناص في رفح، رغم نفي حركة حماس علاقتها بالهجوم.

لحظة قصف طائرات الاحتلال مبنى المالية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة