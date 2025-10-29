عشرات الشهداء بتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش
عشرات الشهداء بتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة
استشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، مع استمرار قوات الاحتلال الصهيوني في شن الغارات الواسعة منذ الليلة الماضية على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف الحرب.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن ما وصل مستشفيات قطاع غزة من شهداء وإصابات منذ التصعيد ليلة أمس وحتى اللحظة بلغ 104 شهيد (منهم 46 طفلا، 20 امرأة) و253 إصابة (منهم 78 طفلا، امرأة)، فيما ارتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر إلى 211 شهيدًا فيما بلغ عدد الإصابات 597، وإجمالي الانتشال 482 شهيدًا.

وأكدت أن أعداد الشهداء مرشحة للزيادة نظرا لوجود حالات خطيرة واستمرار عمليات البحث عن مفقودين.

وأعلن المركز الفلسطيني للإعلام أن طائرات الاحتلال شنت عشرات الغارات على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، في حين واصلت الزوارق الحربية والدبابات الإسرائيلية قصف ساحل ومواصي مدينة رفح جنوبي القطاع.

ودمرت طائرات الاحتلال صباح اليوم مربعا سكنيا في محيط مسجد السوسي بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت خيمة بمخيم انسان شرق مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح ما أدى إلى 5 شهداء وهم إسلام البطريجي ، وعمر صبحي روبي ونجليه أويس ورسيل وشيماء سامي روبي.

أطفال استشهدوا جراء قصف الاحتلال منازل في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الصحفي في صحيفة فلسطين محمد المنيراوي مع والدة زوجته جراء استهداف الاحلال خيمته فجر اليوم في مخيم النصيرات في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت خيمة بمخيم انسان شرق مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح ما أدى إلى 5 شهداء وهم إسلام البطريجي ، وعمر صبحي روبي ونجليه أويس ورسيل وشيماء سامي روبي.

وارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون جراء انفجار مسيرة انتحارية صهيونية في خيمة تؤوي نازحين في ساحة بلدية مدينة دير البلح وسط مدينة دير البلح.

اقرأ ايضا.. ألبانيزي تهاجم خطة ترامب لغزة.. أسوأ إهانة رأيتها في حياتي

4 شهداء جراء قصف الاحتلال شقة سكنية قرب دوار الـ17 غرب مدينة غزة

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروعة فجر اليوم جراء بعدما قصفت منزلا لعائلة أبو دلال في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفرت عن 18 شهيدا على الأقل.

واستشهد القيادي في كتائب القسام عبدالله اللداوي متأثرا بجراحه الذي أصيب بها في قصف سابق للاحتلال على مدينة غزة.

والليلة الماضية، شنت قوات الاحتلال عشرات الغارات على قطاع غزة، بعد مزاعم عن مقتل جندي صهيوني برصاص قناص في رفح، رغم نفي حركة حماس علاقتها بالهجوم.

لحظة قصف طائرات الاحتلال مبنى المالية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

ألبانيزي تهاجم خطة ترامب لغزة.. أسوأ إهانة رأيتها في حياتي

ألبانيزي تهاجم خطة ترامب لغزة.. أسوأ إهانة رأيتها في حياتي

بالفیديو...عدوان اسرائيلي جديد على مدينة غزة

بالفیديو...عدوان اسرائيلي جديد على مدينة غزة

القسام تعلن انتشال جثتي أسيرين صهيونيين في غزة

القسام تعلن انتشال جثتي أسيرين صهيونيين في غزة

41 شهيدا بسلسلة غارات للاحتلال على غزة

41 شهيدا بسلسلة غارات للاحتلال على غزة

0% ...

آخرالاخبار

مخططات أمريكية إسرائيلية تهدف لتعزيز نفوذهما في البحر الأحمر!

إنجاز تاريخي.. سيدات إيران في الركبي يحققن وصافة آسيا

حرس الثورة: مستعدون لنشر 1200سرير طبي في حالات الطوارئ

شاهد/اللحظات الأخيرة قبل استشهاد السنوار كما عرضها الاحتلال

رحلة إلى براغ تنقلب كابوسا لصهيوني متهم بجرائم حرب!

زندي بطل العالم في التايكواندو يكرم علم إيران بالتحية العسكرية

من كانت أول شهيدة دفنت خلال حرب الـ12يوماً ضد إيران؟

ارهاب المستوطنين وإشعال جبهة الضفة.. الألغام البحرية الايرانية والشهيد طهراني مقدم

لن تصدق ماكُتب علی قبر 'أب البرنامج الصاروخي الإيراني'

بزشکیان: رد الشعب الإیراني علی الأعداء خلال حرب الـ 12 يوما فاق التصور