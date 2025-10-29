حرس الثورة: مستعدون لنشر 1200سرير طبي في حالات الطوارئ

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥
٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش
حرس الثورة: مستعدون لنشر 1200سرير طبي في حالات الطوارئ
أعلن معاون الإدارة الطبية القتالية بالقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية العقيد رسول صادق عن جاهزية هذه القوات لنشر 1200 سرير طبي في حالات الأزمات والطوارئ.

وفي مدينة أروميه مركز محافظة اذربايجان الغربية وخلال مراسم تكريم الممرضين والاحتفال بمنح مركز الإدارة الطبية القتالية للقوات البرية لحرس الثورة في شمال غرب البلاد رتبة "الاعتماد العالي"من وزارة الصحة والتعليم الطبي، أكد العقيد صادق على قدرات المركز العملياتية، مشيرا إلى أن المركز تتصدر جهود العمليات والإغاثة في أوقات الأزمات، ولديها الاستعداد الكامل لنشر 1200 سرير على مستوى البلاد في الظروف العادية والطارئة.

اقرأ أيضا: من كانت أول شهيدة دفنت خلال حرب الـ12يوماً ضد إيران؟

وأضاف أن هناك خطة لإطلاق مستشفيين بسعة 100 سرير لكل منهما في أنحاء المحافظة لتكون جاهزة للاستخدام.

كما أشار معاون الإدارة الطبية إلى المشاريع المستقبلية للمركز، موضحًا أن مستشفى جديد مجهز بأحدث التجهيزات ويخصص لأول مرة لمواجهة الأزمات قيد الإنشاء في مدينة أرومية، وسيضاف إلى قدرات أسرة مستشفى "عارفيان" بعد تشغيله.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

طائب: الحرب المفروضة على إيران غيرت المعادلات الصهيوأمريكية

طائب: الحرب المفروضة على إيران غيرت المعادلات الصهيوأمريكية

اللواء باکبور: إيران مستعدة للرد بحزم علی أي إعتداء 

اللواء باکبور: إيران مستعدة للرد بحزم علی أي إعتداء 

حرس الثورة الاسلامية يكرم الاعلامية سحر إمامي

حرس الثورة الاسلامية يكرم الاعلامية سحر إمامي

قائد الحرس الثوري: اي تحرك للعدو من البحر أو الجزر سيواجه برد حازم

قائد الحرس الثوري: اي تحرك للعدو من البحر أو الجزر سيواجه برد حازم

0% ...

آخرالاخبار

مخططات أمريكية إسرائيلية تهدف لتعزيز نفوذهما في البحر الأحمر!

إنجاز تاريخي.. سيدات إيران في الركبي يحققن وصافة آسيا

حرس الثورة: مستعدون لنشر 1200سرير طبي في حالات الطوارئ

شاهد/اللحظات الأخيرة قبل استشهاد السنوار كما عرضها الاحتلال

رحلة إلى براغ تنقلب كابوسا لصهيوني متهم بجرائم حرب!

زندي بطل العالم في التايكواندو يكرم علم إيران بالتحية العسكرية

من كانت أول شهيدة دفنت خلال حرب الـ12يوماً ضد إيران؟

ارهاب المستوطنين وإشعال جبهة الضفة.. الألغام البحرية الايرانية والشهيد طهراني مقدم

لن تصدق ماكُتب علی قبر 'أب البرنامج الصاروخي الإيراني'

بزشکیان: رد الشعب الإیراني علی الأعداء خلال حرب الـ 12 يوما فاق التصور