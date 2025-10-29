بوتين عن صاروخ روسيا العجيب..قوته توازي مفاعل غواصة نووية!

وأوضح بوتين، خلال زيارته للمستشفى العسكري المركزي في موسكو، أن "نظام الدفع النووي للصاروخ يُمكن إطلاقه في دقائق، بقوة تضاهي قوة مفاعل غواصة نووية، ولكن بحجم أقل بألف مرة".

بينما يبدأ المفاعل النووي التقليدي العمل في غضون ساعات وأيام، يبدأ هذا المفاعل النووي (المُركّب في صاروخ بوريفيستنيك) العمل في غضون دقائق وثوانٍ، وهذا إنجاز هائل.

وقال بوتين: "تم في الآونة الأخيرة، اختبار صاروخ متطور ذو مدى غير محدود ونظام دفع نووي، يتميز بمزايا لا تضاهى، يمكننا أن نفخر بإنجازات علمائنا ومتخصصينا ومهندسينا وعمالنا، الذين جعلوا كل هذا ممكنًا".

وأضاف الرئيس بوتين أن "التقنيات النووية المُستخدمة في "بوريفيستنيك" ستستخدم في البرنامج (الفضائي) القمري، علاوة على ذلك، ستتمكن روسيا من تطبيق هذه التقنيات في الاقتصاد الوطني".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك"، الذي يعمل بمحرك نووي، موجهًا القوات الروسية لتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع قيادة مجموعة القوات المشتركة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة: "هذا الأسبوع، أجرت القوات المسلحة الروسية مناورات للقوات الهجومية الاستراتيجية، حيث قامت خلالها بعمليات إطلاق تدريبية قتالية لجميع مكونات القوات النووية الاستراتيجية الروسية، بالإضافة إلى اختبار أسلحة متطورة".

وتابع: "إن حداثة قواتنا المسلحة أو بالأحرى ردعنا النووي، في أعلى مستوياتها، وربما لا نبالغ إن قلنا إنها في مستوى أعلى من مستوى جميع الدول النووية على الأقل".