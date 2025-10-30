منتخبا إيران بكرة الطائرة للفتيان والفتيات يتوجان بذهبية العاب آسيا

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥
منتخبا إيران بكرة الطائرة للفتيان والفتيات يتوجان بذهبية العاب آسيا
احرز منتخبا إيران للكرة الطائرة للفتيان والفتيات ذهبية دورة الألعاب الآسيوية للشباب في البحرين، بعد تغلبهما على منافسيهما في النهائي.

ومساء اليوم الأربعاء، خاض منتخبا إيران للكرة الطائرة للفتيان والفتيات مبارياتهما النهائية في إطار منافسات دورة الألعاب الآسيوية للشباب الجارية حاليًا في البحرين.

اذ حقق منتخب شباب ايران الفوز على نظيره الباكستاني بثلاثة اشواط متتالية بنتيجة 25 – 21 و و 25 – 23 و 25 – 23 ، ليحرزوا بذلك الميدالية الذهبية للدورة الثالثة للألعاب الآسيوية للشباب.

أما منتخب الفتيات، فقد واجه إندونيسيا في المباراة النهائية. ففي الشوط الأول، تغلبت ايران بنتيجة 28 – 26 الا انها خسرت الشوطين الثاني والثالث بنتيجة 25 - 20 و 25 - 18 لكنها عادت وحققت الفوز في الشوط الرابع 25-17 ومن ثم في الشوط الخامس والحاسم 16-14، لتنتهي المباراة بفوزهن بنتيجة 3 - 2 والحصول على الميدالية الذهبية للمرة الأولى في هذه الفئة العمرية.

منتخب شباب ايران للكرة الطائرة يتأهل الى نهائي بطولة آسيا

منتخبا إيران بكرة الطائرة للفتيان والفتيات يتوجان بذهبية العاب آسيا

