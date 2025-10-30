104 شهداء بينهم 46 طفلا بعشرات الغارات الجوية والدبابات والزوارق

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان وزارة الصحة في غزة، أعلنت أن ما وصل مستشفيات القطاع من شهداء وإصابات منذ التصعيد الاخير وحتى اللحظة بلغ 104 شيداء (منهم 46 طفلا، 20 امرأة) و253 إصابة (منهم 78 طفلا، امرأة)، فيما ارتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر إلى 211 شهيدًا فيما بلغ عدد الإصابات 597، وإجمالي الانتشال 482 شهيدًا.

وقالت مصادر طبية إن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى منذ مساء أمس حتى فجر اليوم إلى 100 شهيد، منهم 37 من غزة والشمال، و43 المحافظة الوسطى و20 خان يونس.

وأكدت أن أعداد الشهداء مرشحة للزيادة نظرا لوجود حالات خطيرة واستمرار عمليات البحث عن مفقودين.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام أن طائرات الاحتلال شنت عشرات الغارات على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، في حين واصلت الزوارق الحربية والدبابات الإسرائيلية قصف ساحل ومواصي مدينة رفح جنوبي القطاع.

ودمرت طائرات الاحتلال صباح الأربعاء مربعا سكنيا في محيط مسجد السوسي بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الصحفي في صحيفة فلسطين محمد المنيراوي مع والدة زوجته جراء استهداف الاحلال خيمته في مخيم النصيرات في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت خيمة بمخيم انسان شرق مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح ما أدى إلى 5 شهداء وهم إسلام البطريجي ، وعمر صبحي روبي ونجليه أويس ورسيل وشيماء سامي روبي.

وارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون جراء انفجار مسيرة انتحارية صهيونية في خيمة تؤوي نازحين في ساحة بلدية مدينة دير البلح وسط مدينة دير البلح.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروعة بعدما قصفت منزلا لعائلة أبو دلال في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفرت عن 18 شهيدا على الأقل.

واستشهد القيادي في كتائب القسام عبدالله اللداوي متأثرا بجراحه الذي أصيب بها في قصف سابق للاحتلال على مدينة غزة.

والليلة الماضية، شنت قوات الاحتلال عشرات الغارات على قطاع غزة، بعد مزاعم عن هلاك جندي صهيوني برصاص قناص في رفح، رغم نفي حركة حماس علاقتها بالهجوم.

ووصل 3 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى الكويت التخصصي الميداني “شفاء فلسطين”، جراء قصف إسرائيلي لاستهدف خيام النازحين بالقرب من الكلية التطبيقية بمنطقة المواصي غرب محافظة خانيونس. والشهداء هم: محمد سالم ضهير ( 85 عاما ) وحلا رامي العفيفي ( 13 عاما ) وميرا جميل البيومي ( 3 أعوام ).

واستشهد 3 أطفال أشقاء جراء استهداف الاحتلال استراحة الأصدقاء في مواصي خانيونس وهم: عاصم عبدالعزيز ابو طعيمة وجهاد عبد العزيز ابو طعيمة وياسمين عبد العزيز ابو طعيمة 16 سنة.

واستشهد الطفلان بتول ومحمد عقل في قصف إسرائيلي على منزلهما بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد 3 مواطنين أحدهم طفل رضيع وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال الليلة الماضية منزلًا لعائلة البنا في حي الصبرة.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة سالم بالقرب من المسجد الأبيض في مخيم الشاطئ غربي غزة.

وارتقى 4 شهداء وأصيب وفقد آخرون جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلاً قرب مخبز اليازجي في حي النصر بمدينة غزة.

كما ارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مرطبات كاظم محيط شارع الرشيد في مدينة غزة.

وارتقى شهيدان على الأقل وأصيب آخرون جرّاء استهداف طائرات الاحتلال عمارة سكنية مجاورة لمبنى وزارة المالية في حيّ تل الهوا بغزة.

وارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا في محيط مسجد الرضوان بحيّ الزيتون في غزة.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.