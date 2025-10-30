'ترامب' و'جين بينغ' يبدآن محادثاتهما في كوريا الجنوبية

وفي مستهل اللقاء، وصف ترامب الرئيس الصيني بأنه "صديق لي" و"قائد عظيم لدولة عظيمة".

وأشار ترامب إلى أن الجانبين "اتفقا بالفعل على الكثير من الأمور وسيتفقان على المزيد خلال هذا الاجتماع"، معربا عن أمله في إقامة "علاقة رائعة وطويلة الأمد" بين الولايات المتحدة والصين.

وذلك ما يعكس رغبة واشنطن في تخفيف حدة التوتر مع بكين وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، أنه أصدر تعليمات لوزارة الحرب ببدء اختبار الأسلحة النووية الأمريكية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى، وان الاختبار سيبدأ على الفور، مشيرا الى ان بلاده تمتلك عددًا من الأسلحة النووية أكثر من أي دولة أخرى، وأن روسيا تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، بينما تأتي الصين في المرتبة الثالثة "لكنها ستصل إلى مستوى متقارب خلال خمس سنوات".