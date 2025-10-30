'ترامب' و'جين بينغ' يبدآن محادثاتهما في كوريا الجنوبية

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش
'ترامب' و'جين بينغ' يبدآن محادثاتهما في كوريا الجنوبية
بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الخميس، محادثاته مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قاعدة غيمهي الجوية بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية.

وفي مستهل اللقاء، وصف ترامب الرئيس الصيني بأنه "صديق لي" و"قائد عظيم لدولة عظيمة".

وأشار ترامب إلى أن الجانبين "اتفقا بالفعل على الكثير من الأمور وسيتفقان على المزيد خلال هذا الاجتماع"، معربا عن أمله في إقامة "علاقة رائعة وطويلة الأمد" بين الولايات المتحدة والصين.

وذلك ما يعكس رغبة واشنطن في تخفيف حدة التوتر مع بكين وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

اقرأ وتابع المزيد:

كوالالمبور تشهد مواجهة حاسمة بين الصين وأمريكا!

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، أنه أصدر تعليمات لوزارة الحرب ببدء اختبار الأسلحة النووية الأمريكية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى، وان الاختبار سيبدأ على الفور، مشيرا الى ان بلاده تمتلك عددًا من الأسلحة النووية أكثر من أي دولة أخرى، وأن روسيا تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، بينما تأتي الصين في المرتبة الثالثة "لكنها ستصل إلى مستوى متقارب خلال خمس سنوات".

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

الجيش الأمريكي: سقوط طائرة 'إف-18' ومروحية 'سي هوك' في بحر الصين الجنوبي

الجيش الأمريكي: سقوط طائرة 'إف-18' ومروحية 'سي هوك' في بحر الصين الجنوبي

ترامب: نعتقد أن هناك فرصة جيدة جدا للتوصل إلى اتفاق مع الصين

ترامب: نعتقد أن هناك فرصة جيدة جدا للتوصل إلى اتفاق مع الصين

كوالالمبور تشهد مواجهة حاسمة بين الصين وأمريكا!

كوالالمبور تشهد مواجهة حاسمة بين الصين وأمريكا!

بكين تتهم واشنطن بالمسؤولية عن تصاعد التوترات التجارية

بكين تتهم واشنطن بالمسؤولية عن تصاعد التوترات التجارية

0% ...

آخرالاخبار

الاحتلال يصادق على بناء 1300 وحدة استيطانية جنوبي القدس

سرايا القدس: العمل العسكري بالضفة لن يتوقف

'ترامب' و'جين بينغ' يبدآن محادثاتهما في كوريا الجنوبية

ترامب يأمر بإختبار أسلحته النووية 'فورا' اثر اختبار دول اخرى لأسلحتها

104 شهداء بينهم 46 طفلا بعشرات الغارات الجوية والدبابات والزوارق

رئيس الاحتياطي الفيدرالي: الرسوم الجمركية ترفع نسبة التضخم

ترامب: سيئول ستدفع 350 مليار دولارم لخفض الرسوم الجمركية

قاليباف: أميركا رفعت شعار السلام بينما كانت قاذفاتها بطريقها لقصفنا

منتخبا إيران بكرة الطائرة للفتيان والفتيات يتوجان بذهبية العاب آسيا

وزير داخلية ايران: سياستنا الثابتة توسيع العلاقات مع دول الجوار