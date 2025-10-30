إيران: على غروسي تجنب التصريحات التي لا أساس لها + فيديو

وشهد شاهد من أهلها.. زيف الإدعات الغربية حول البرنامج النووي الإيراني يطفو على السطح.. اعتراف صريح ورسمي أدلى به المدير العام للوكال الدولية للطاقة الذرية رافائل غروسي بشأن برنامج إيران النووي، إذ أكد أنه لا يمتلك أي معلومات تشير إلى استمرار إيران في تطوير أسلحة نووية.

وصرح غروسي للصحفيين: "لا شيء يثير فرضية وجود أي عمل جوهري في مواقع إيران النووية.. نجري عمليات تفتيش في إيران، ولكن ليس في المواقع الثلاثة التي قصفتها الولايات المتحدة."

تصريحات غروسي حول عدم وجود تحركات مشبوهة في النشاط النووي الإيراني وتعاونها في هذا المجال تتناغم مع ما تؤكده طهران.

وفي أول رد على تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن غروسي يعلم جيدا بأن برنامج طهران النووي سلمي، وعليه تجنب التصريحات التي لا أساس لها بشأن ذلك.

أما بشأن القنوات الدبلوماسية فأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن أبوابها تبقى مفتوحة حتى في أشد العواصف، مشددا على أنها تقوم على العقلانية والكرامة وصون المصالح الوطنية، مستشهدا بطلب وقف الحرب خلال العدوان الإسرائيلي الأميركي، ومشددا على أن هذه العزة صنعتها قوة الصواريخ الدفاعية، وثبتتها الدبلوماسية في الساحات الدولية.

وصرح عراقجي بالقول: ما يحفظ البلاد هو القوة الوطنية والقوات المسلحة، بينما تعمل الدبلوماسية إلى جانبها لتجاوز الأزمات، وتجربة إيران أثبتت أنه لا توجد أزمة مطلقة ولا انسداد دائم."

وفي هذا السياق قال رئيس البرلمان الإيراني محمدباقر قاليباف إن حجم النيران التي أطلقت على تل أبيب دفع حتى المؤيدين الدوليين لتل أبيب من واشنطن إلى لندن إلى السعي للوساطة لوقف العمليات وتوسلوا لوقف إطلاق النار.

وقال قاليباف: "خلال العدون الأخير تعرض الكيان الصهيوني لأشد الضربات العسكرية والنفسية في تاريخ وجوده.. ضربات لم يسبق لها مثيل منذ تشكيل هذا الكيان المزيف وإضفاء الشرعية عليه في الأمم المتحدة."

وتتبع طهران استراتيجية خاصة لحل النزاعات مع الطرف الآخر.. لا تنازل عن المبادئ.. لا اعتراف بكيان مزيف.. ولا دخول في مفاوظات لا تضمن حقوق الشعب الإيراني.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..