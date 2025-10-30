القسام يسلم اليوم جثماني أسيرين "إسرائيليين"

وقالت الكتائب، في بيان مقتضب، إن عملية التسليم ستجري عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت غزة، وذلك في ظل عمليات بحث وإنقاذ ميدانية تنفذها فرقها المتخصصة في المناطق التي تعرضت للقصف.

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، سلّمت حركة حماس حتى الآن جثامين 16 أسيرًا إسرائيليًا وأفرجت عن 20 أسيرًا حيًّا، فيما يتبقّى 12 جثمانًا يجري العمل على تحديد مواقعها وانتشالها.

وأوضحت حركة حماس في وقت سابق أن عمليات استعادة الجثث الإسرائيلية تستغرق وقتًا بسبب الأوضاع الميدانية المعقدة في غزة، لافتة إلى أن بعض الجثامين مدفونة في أنفاق دمّرها الاحتلال أو ما زالت عالقة تحت أنقاض المباني التي قصفها الجيش الإسرائيلي، في حين تمنع إسرائيل إدخال المعدات اللازمة لتسريع عمليات البحث والانتشال.

تجري هذه الجهود وسط واقع إنساني مأساوي خلفته حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي بدأت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفًا آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير أكثر من 90% من البنية التحتية في القطاع، فيما قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.