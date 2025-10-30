بالفيديو..

الجنوب اللبناني على صفيح ساخن.. الجيش يتأهب وحزب الله يحذّر

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش
ردا على الخروقات الاسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف اطلاق النار مع لبنان، وبعد الاعتداء الاخير الذي شنته مجموعة من جنود الاحتلال على بلدة بليدا الحدودية في الجنوب، ما أدى إلى استشهاد موظف في البلدية؛ أمر الرئيس اللبناني جوزاف عون للمرة الأولى، الجيش اللبناني بالتصدي لأي توغل عسكري إسرائيلي على الأراض جنوبي البلاد.

الرئيس عون اعتبر أن الاعتداء الإسرائيلي يشكل حلقة جديدة في سلسلة الممارسات العدوانية، مضيفا أن لجنة مراقبة الاتفاق يفترض أن تتحرك لوضع حد للانتهاكات، عبر الضغط على الكيان للالتزام بمضمون الاتفاق، ووقف خروقاتها للسيادة اللبنانية.

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اعتبر ان التوغل الإسرائيلي الاخير في بليدا واستهدافه المباشر لموظف في البلدية، هو اعتداء صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها. متعهدا بالضغط مع الأمم المتحدة والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لضمان وقف الانتهاكات المتكررة وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.



شاهد أيضا.. بعد إعتداء"بليدة".. لبنان الرسمي والشعبي في جبهة واحدة ضد الإحتلال

حزب الله، الذي ثمن الموقف الرئاسي، معتبرا أن العدوان الإسرائيلي تم بشراكة وتواطؤ أمريكي، وأن واشنطن تمنح الضوء الأخضر لكل تصعيد للضغط على لبنان لتنفيذ مشاريع لا تخدم مصلحته الوطنية. مشددا على أن هذا العدوان يؤكد وحشية الكيان وتعطشه للقتل دون أي مبرر.

الجيش اللبناني استدعى تعزيزات أثناء تمركز القوة الاسرائيلية في مبنى البلدية وأجرى اتصالات عاجلة بقوات اليونيفيل للتدخل، إلا أن الأخيرة لم تحرك ساكنا. ووصفت قيادة الجيش اللبناني العدوان الإسرائيلي بالعمل الإجرامي واعتبرته خرقا فاضحا للسيادة اللبنانية، مؤكدة أن ذرائع الاحتلال لا تمت إلى الحقيقة بصلة.

في المقابل، ادعى جيش الاحتلال أن مبنى البلدية المستهدف استخدم مؤخرا لنشاطات تابعة لحزب الله، دون تقديم اي تفاصيل، مقرا باغتيال شخص لا علاقة له بهدف العملية، مبررا أن جنوده قدروا أن موظف البلدية النائم يشكل تهديدا لهم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

جيش الاحتلال يقر بقتله شخصا لا علاقة له في بلدية بليدا اللبنانية + فيديو

جيش الاحتلال يقر بقتله شخصا لا علاقة له في بلدية بليدا اللبنانية + فيديو

لبنان.. اجتماع 'الميكانيزم' فرصة للحلول أم جلسة لتعميق الخلافات

لبنان.. اجتماع 'الميكانيزم' فرصة للحلول أم جلسة لتعميق الخلافات

خرق اتفاق غزة.. أميركا تنحاز لتمرير خطة اليوم التالي وإسرائيل تستغل اللاوعي العالمي

خرق اتفاق غزة.. أميركا تنحاز لتمرير خطة اليوم التالي وإسرائيل تستغل اللاوعي العالمي

0% ...

آخرالاخبار

اعلان الاستنفار العام لكل مؤسسات السودانية لاسترداد الفاشر وبارا

قانون التجنيد يشعل تمرداً في القدس.. أزمة تهدد استقرار حكومة نتنياهو!

تخت روانجي: سنرد على اي اجراء عدائي ضد ايران +فيديو

غزة على حافة الهلاك... الجوع يفتك بالسكان رغم وقف الحرب!

نتنياهو يجدد تهديده لحماس بـ ’هجوم قوي’

نتنياهو يواصل خرق اتفاق وقف الحرب على غزة بترخيص أمريكي!

كتائب القسام تسلم الصليب الأحمر جثتي أسيرين إسرائيليين

شاهد: مئات آلاف ’الحريديم’ يتظاهرون في القدس رفضاً للتجنيد

منتخب إيران للتايكواندو يحرز وصافة بطولة العالم ويعود إلى منصة التتويج بعد 8 سنوات

شاهد.. الاحتلال يوسع عدوانه واقتحاماته في مدن الضفة الغربية