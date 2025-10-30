الجنوب اللبناني على صفيح ساخن.. الجيش يتأهب وحزب الله يحذّر

الرئيس عون اعتبر أن الاعتداء الإسرائيلي يشكل حلقة جديدة في سلسلة الممارسات العدوانية، مضيفا أن لجنة مراقبة الاتفاق يفترض أن تتحرك لوضع حد للانتهاكات، عبر الضغط على الكيان للالتزام بمضمون الاتفاق، ووقف خروقاتها للسيادة اللبنانية.

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اعتبر ان التوغل الإسرائيلي الاخير في بليدا واستهدافه المباشر لموظف في البلدية، هو اعتداء صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها. متعهدا بالضغط مع الأمم المتحدة والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لضمان وقف الانتهاكات المتكررة وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.







شاهد أيضا.. بعد إعتداء"بليدة".. لبنان الرسمي والشعبي في جبهة واحدة ضد الإحتلال

حزب الله، الذي ثمن الموقف الرئاسي، معتبرا أن العدوان الإسرائيلي تم بشراكة وتواطؤ أمريكي، وأن واشنطن تمنح الضوء الأخضر لكل تصعيد للضغط على لبنان لتنفيذ مشاريع لا تخدم مصلحته الوطنية. مشددا على أن هذا العدوان يؤكد وحشية الكيان وتعطشه للقتل دون أي مبرر.

الجيش اللبناني استدعى تعزيزات أثناء تمركز القوة الاسرائيلية في مبنى البلدية وأجرى اتصالات عاجلة بقوات اليونيفيل للتدخل، إلا أن الأخيرة لم تحرك ساكنا. ووصفت قيادة الجيش اللبناني العدوان الإسرائيلي بالعمل الإجرامي واعتبرته خرقا فاضحا للسيادة اللبنانية، مؤكدة أن ذرائع الاحتلال لا تمت إلى الحقيقة بصلة.

في المقابل، ادعى جيش الاحتلال أن مبنى البلدية المستهدف استخدم مؤخرا لنشاطات تابعة لحزب الله، دون تقديم اي تفاصيل، مقرا باغتيال شخص لا علاقة له بهدف العملية، مبررا أن جنوده قدروا أن موظف البلدية النائم يشكل تهديدا لهم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...