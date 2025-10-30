منتخب إيران للتايكواندو يحرز وصافة بطولة العالم ويعود إلى منصة التتويج بعد 8 سنوات

ونال أبوالفضل زندي الميدالية الذهبية، ومهدي حاجي موسايي الفضية، فيما أحرز أميرسينا بختياري الميدالية البرونزية. وبهذه الحصيلة — ذهبية وفضية وبرونزية — حلّ المنتخب الإيراني في المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة الرجال.

أما المنتخب الكوري الجنوبي، فواصل هيمنته التقليدية على البطولة بحصوله على لقبه الخامس والعشرين بعد أن أحرز ميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، فيما جاءت البرازيل في المركز الثالث بذهبية وفضية واحدة.

ويُعد هذا الإنجاز عودة قوية لإيران إلى منصة التتويج العالمية بعد غياب دام ثماني سنوات منذ آخر تتويج في عام 2017.

وفي منافسات السيدات، تصدّر منتخب تركيا جدول الترتيب بعد أن حصد ثلاث ذهبيات وفضية وبرونزية، تلاه منتخبا البرازيل والمجر في المركزين الثاني والثالث على التوالي بميدالية ذهبية وأخرى فضية لكل منهما. واحتلت الصين وتايبيه الصينية المركزين الرابع والخامس.

وعلى صعيد المجموع العام، كانت تركيا صاحبة أفضل أداء في البطولة برصيد ثلاث ذهبيات، فضيتين، وبرونزيتين، تلتها كوريا الجنوبية (بذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين)، ثم البرازيل (بذهبيتين وفضيتين). وحلت تونس في المركز الرابع بذهبيتين، فيما جاءت إيران وأوزبكستان في المركز الخامس مناصفة بعد تحقيق كلٍّ منهما ذهبية وفضية وبرونزية.

وفي ختام البطولة، تمكن لاعبو ولاعبات من 27 دولة من اعتلاء منصات التتويج. وبرز أداء المنتخب الصيني للسيدات بحصده سبع ميداليات برونزية في ثمانية أوزان، ما عكس تطورًا لافتًا في مستواه خلال هذه النسخة من البطولة.