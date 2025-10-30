تشاهدون في بانوراما

أوامر عون بالتصدي لتوغلات الاحتلال.. تحول أم مجاملة للداخل؟

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش
أصدر الرئيس اللبناني جوزيف عون توجيهات لقائد الجيش العماد رودولف هيكل بالتصدي لأي توغل إسرائيلي في جنوب البلاد، بعد التوغل الإسرائيلي في بلدة بليدا والاعتداء على مبنى البلدية فيها ما أسفر عن استشهاد موظف.

وشدد الرئيس عون على أن هذا الاعتداء يندرج في سلسلة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، وأن على لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية العمل لوضع حد لهذه الاعتداءات عبر الضغط على الكيان الإسرائيلي.

من جهته، اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ان التوغل الإسرائيلي الاخير اعتداء صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها. متعهدا بالضغط لضمان وقف الانتهاكات وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل.

أما حزب الله، فقد ثمن طلب الرئيس عون من الجيش مواجهة التوغلات الإسرائيلية؛ مؤكدا أن العدوان الإسرائيلي تم بشراكة وتواطؤ أمريكيين، للضغط على لبنان لتنفيذ مشاريع لا تخدم مصلحته الوطنية.

شاهد ايضا.. لبنان.. اجتماع 'الميكانيزم' فرصة للحلول أم جلسة لتعميق الخلافات

