أوامر عون بالتصدي لتوغلات الاحتلال.. تحول أم مجاملة للداخل؟

وشدد الرئيس عون على أن هذا الاعتداء يندرج في سلسلة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، وأن على لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية العمل لوضع حد لهذه الاعتداءات عبر الضغط على الكيان الإسرائيلي.

من جهته، اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ان التوغل الإسرائيلي الاخير اعتداء صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها. متعهدا بالضغط لضمان وقف الانتهاكات وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل.

أما حزب الله، فقد ثمن طلب الرئيس عون من الجيش مواجهة التوغلات الإسرائيلية؛ مؤكدا أن العدوان الإسرائيلي تم بشراكة وتواطؤ أمريكيين، للضغط على لبنان لتنفيذ مشاريع لا تخدم مصلحته الوطنية.

