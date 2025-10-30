بيت الشعب بدورته الـ5 يفشل في تحقيق طموحات العراقيين

في عشية استحقاق نيابي سادس، نستقرئ أداء مجلس النواب العراقي في دورته الحالية. بيت الشعب، لكن ما كشفه تقرير المرصد النيابي لا يدع مجالًا للشك أن هذا البيت يعيش واحدة من أضعف دوراته منذ عام 2006. صراع سياسي مستمر، وخلافات لا تنتهي، وجدل يستهدف الوقت والجهد بلا طائل. قوانين تعطلت، وجلسات تأجلت، وغيابات بالجملة تثير التساؤلات: من يمثل من؟

برنامج "من العراق" استضاف النائب في البرلمان العراقي والمرشح للدورة السادسة عن كتلة بدر معين الكاظمي، والمحلل السياسي واثق الجابري.

شاهد ايضا.. هل تؤثر انسحابات كتل سياسية على الانتخابات العراقية؟

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق...