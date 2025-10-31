هدية من ترامب تسبب أرقا لستارمر

وكشفت بيانات رسمية صادرة عن مكتب مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن ستارمر تلقى القلادة إلى جانب أزرار أكمام وعصا غولف من ترامب، فيما حصلت زوجته فيكتوريا على زوج من أحذية رعاة البقر، وذلك خلال استضافة الزوجين لترامب وزوجته ميلانيا في منتجع تشيكرز الريفي في سبتمبر/أيلول الماضي، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.

ووفقا لوكالة أنباء بريطانية، دفع ستارمر قيمة القلادة فقط للاحتفاظ بها شخصياً، دون الكشف عن المبلغ، بينما ظلت الهدايا الأخرى ملكاً للحكومة في 10 داونينغ ستريت.

وكان ستارمر قد أهدى ترامب صندوقاً وزارياً أحمر تقليدياً، فيما تلقت السيدة الأولى السابقة وشاحاً حريرياً.

وتنص القواعد الحكومية على إعلان أي هدية تتجاوز قيمتها 140 جنيهاً إسترلينياً (نحو 184 دولاراً أمريكياً)، مع خيار تسليمها للوزارة أو دفع الفرق فوق الحد المسموح للاحتفاظ بها.

يشار إلى أن ستارمر وزوجته فيكتوريا قد استضافا ترامب وزوجته ميلانيا في منتجع تشيكرز الريفي في سبتمبر/أيلول الماضي.