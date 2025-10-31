هدية من ترامب تسبب أرقا لستارمر

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥
١١:٢٣ بتوقيت غرينتش
هدية من ترامب تسبب أرقا لستارمر
دفع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ثمن الاحتفاظ بقلادة شخصية أهداها إياه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما بقيت هدايا أخرى تلقاها هو وزوجته محفوظة في مقر رئاسة الوزراء.

وكشفت بيانات رسمية صادرة عن مكتب مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن ستارمر تلقى القلادة إلى جانب أزرار أكمام وعصا غولف من ترامب، فيما حصلت زوجته فيكتوريا على زوج من أحذية رعاة البقر، وذلك خلال استضافة الزوجين لترامب وزوجته ميلانيا في منتجع تشيكرز الريفي في سبتمبر/أيلول الماضي، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.

ووفقا لوكالة أنباء بريطانية، دفع ستارمر قيمة القلادة فقط للاحتفاظ بها شخصياً، دون الكشف عن المبلغ، بينما ظلت الهدايا الأخرى ملكاً للحكومة في 10 داونينغ ستريت.

وكان ستارمر قد أهدى ترامب صندوقاً وزارياً أحمر تقليدياً، فيما تلقت السيدة الأولى السابقة وشاحاً حريرياً.

وتنص القواعد الحكومية على إعلان أي هدية تتجاوز قيمتها 140 جنيهاً إسترلينياً (نحو 184 دولاراً أمريكياً)، مع خيار تسليمها للوزارة أو دفع الفرق فوق الحد المسموح للاحتفاظ بها.

يشار إلى أن ستارمر وزوجته فيكتوريا قد استضافا ترامب وزوجته ميلانيا في منتجع تشيكرز الريفي في سبتمبر/أيلول الماضي.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

ناجون من القنبلة النووية في اليابان يحتجون على إعلان ترامب استئناف التجارب النووية

ناجون من القنبلة النووية في اليابان يحتجون على إعلان ترامب استئناف التجارب النووية

عراقجي: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يشكل تهديدا خطيرا للأمن الدولي

عراقجي: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يشكل تهديدا خطيرا للأمن الدولي

بعدحرب تجارية كبيرة؛ أول لقاء بين ترامب وشي وجهاً لوجه

بعدحرب تجارية كبيرة؛ أول لقاء بين ترامب وشي وجهاً لوجه

0% ...

آخرالاخبار

بالفيديو.. موقف مؤثر من عراقجي تجاه أستاذه القديم يثير إعجاب الجميع

ضبط سفينة تحمل وقودًا مهربًا في مياه الخليج الفارسي

تسجيل يوم 30 نوفمبر كيوم وطني للجزر الايرانية الثلاث في التقويم الرسمي

وثائقي10 : انتصار المقاومة والشعب في غزة

أمريكا تعلن عن إحباط هجوم إرهابي في ميشيغان

خطيب جمعة طهران: المقاومة الفلسطينية احبطت معادلات الاستكبار

الإحتلال يستعد لفتح جبهة جديدة في العراق

من طهران إلى العالم.. سباق العقول يشعل أولمبياد التكنولوجيا الدولي

ميدالية ذهبية لسيدة ايرانية ببطولة العالم للرماية لذوي الاعاقة

هدية من ترامب تسبب أرقا لستارمر