الإحتلال يستعد لفتح جبهة جديدة في العراق

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥
١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش
يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الموساد لفتح جبهة جديدة في العراق بزعم نشوء تهديدات على كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب موقع "والاه" العبري، الذي أورد التفاصيل اليوم الجمعة، فإنهما يستعدان، لما وصفه، بـ"التهديد المتنامي" للجبهة الداخلية الإسرائيلية من العراق.

وترى تل أبيب ان فصائل المقاومة ومن وأبرزها "كتائب حزب الله" تشكل تهديدا لها، ووفق السيناريو الإسرائيلي، الذي أشار إليه التقرير العبري، فإن الطريقة الأبرز لمهاجمة الكيان الإسرائيلي، هي إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة من الأراضي العراقية، وفق نمط مشابه لهجمات جماعة "أنصار الله"في اليمن ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وكتب موقع "والاه"، أنه "من المهم الإشارة إلى وجود هيئة تنسيقية تُعرف باسم قوات الحشد الشعبي، التي تضم جميع فصائل المقاومة في العراق، وتُعد كتائب حزب الله واحدة منها، لكنها الأبرز من حيث النفوذ السياسي وحجم الترسانة العسكرية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة بعيدة المدى".

