استونيا تدعو للضغط الكبير على 'اسرائيل' بسبب الوضع الكارثي بغزة

السبت ٠١ نوفمبر ٢٠٢٥
٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش
استونيا تدعو للضغط الكبير على 'اسرائيل' بسبب الوضع الكارثي بغزة
قال وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساكنا، إن الوضع الإنساني بغزة كارثي ويتوجب فرض قدر كبير من الضغوط على الكيان الإسرائيلي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك امس الجمعة مع نظيره التركي هاكان فيدان، عقب لقائهما في العاصمة أنقرة.

وأكد تساكنا دعم بلاده لحل الدولتين، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين، وتوقيعها على إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين.

هذا ويواصل الاحتلال الاسرائيلي خروقه لاتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة ويقصف الاحياء السكنية والمدنيين ما يسفر عن شهداء وجرحى وتدمير للممتلكات، اضافة الى مواصلته فرض الحصار على غزة ويعمل على ادخال القليل من المساعدات التي لا تناسب الاحتياجات في القطاع.

