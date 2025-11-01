أوكرانيا تقترب أكثر من صواريخ توماهوك الأميركية لتحتدم الأزمة بين واشنطن وموسكو + فيديو

السبت ٠١ نوفمبر ٢٠٢٥
٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش
وافقت وزارة الحرب الأميركية على تسليم صواريخ توماهوك بعيدة المدى إلى أوكرانيا، يأتي هذا في وقت ألغيت فيه قمة مرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب بعد مطالب روسية وصفتها واشنطن بالمتعنتة.

كالعادة، أفعال واشنطن تناقض تصريحتها.. هذا ما أكده أعلان وزارة الحرب عن موافقتها على تسليم صواريخ توماهوك المجنحة لأوكرانيا.

وبحسب مصادرة لشبكة cnnقدم البنتاغون تقييماً للبيت الأبيض يفيد بأن تزويد كييف الصواريخ لن يؤثر سلبا على المخزونات الدفاعية للبلاد، ولهذا فهم بانتظار اتخاذ الرئيس دونالد ترامب للقرار النهائي بهذا الشأن.

كما ذكرت الشبكة نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين وأوروبيين أن البيت الأبيض أبلغ بالتقييم مطلع الشهر الماضي قبل لقاء ترامب مع رئيس الأكراني فولودومير زيلينسكي، رغم أن ترامب أكد للأمين العام للناتو مارك روته أن بلاده لن تشارك مع أي طرف قدرتها على استخدام الصواريخ.

يأتي هذا فيما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح أن رد روسيا سيكون جدياً إن لم يكن مدوياً في حال تعرضت أرضيها لضربات بصواريخ توماهوك.

ويبدو أن العلاقات توترت بين البلدين إلى حد ألغت واشنطن قمت بودابست التي كانت مقررة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين بعد تمسك موسكو بمطالب وصفتها واشنطن بالمتعنتة، وتشمل تنازل أوكرانيا عن مزيد من الأراضي كشرط لوقف إطلاق النار وظمان عدم انضمامها للناتو.

هذا بينما كشفت صحيفة فايننشال تايمز عن كواليس الإلغاء، موضحة أن القرار جاء عقب اتصال هاتفي متوتر بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي ماركو روبيو، خلص فيه روبيو إلى أن موسكو لا تبدي أي استعداد للتفاوض.

وفي البلدين المتصارعين أعلنت وزارة الدفاع الروسية أسقاط 98 مسيرة أوكرانية، وذلك خلال هجوم ليلي فوق مناطق روسية، مظيفة أن 11 مسيرة تم تدميرها فوق موسكو.

أما على الجانب الآخر فقد أعلنت المخابرات العسكرية الأوكرانية شن هجوم تسبب بوقوع انفجارات وتعليق العمليات في خط أنابيب روسي للمنتجات النفطية بموسكو.

وكشفت أن الهجوم دمرت نابيبة لنقل البنزين والديزل ووقود الطائرات للجيش روسي، بينما أكدت أجهزة طوارىء أن هجوم روسي تسبب باندلاع حريق في موقع لإنتاج الغاز في منطقة بولتابا.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

وزارة الحرب الأمريكية توافق على تسليم صواريخ 'توماهوك' لأوكرانيا

وزارة الحرب الأمريكية توافق على تسليم صواريخ 'توماهوك' لأوكرانيا

بوتين يعلق على نوعية الرد الروسي على أي هجوم بصواريخ

بوتين يعلق على نوعية الرد الروسي على أي هجوم بصواريخ "توماهوك"

واشنطن تدرس تزويد كييف بصواريخ توماهوك وروسيا ترد بقصف مكثف

واشنطن تدرس تزويد كييف بصواريخ توماهوك وروسيا ترد بقصف مكثف

ترامب يجتمع مع زيلينسكي الجمعة لبحث الدفاع الجوي وأسلحة جديدة

ترامب يجتمع مع زيلينسكي الجمعة لبحث الدفاع الجوي وأسلحة جديدة

0% ...

آخرالاخبار

'يونيسف' تحذر من تفاقم أزمة غزة.. أكثر من مليون طفل بلا ماء أو غذاء

جنرال اسرائيلي: نتنياهو قاد حربًا بلا رؤية وحماس تستعيد قوتها

الإحتلال ينفذ قرار سحب السيارات الصينية من ضباطه خشية التجسس

مسيرة شاهد الايرانية، سلاح الحسم في الحروب الحديثة

ذي قار العراقية تستعد للانتخابات بين متفائل بالتحديث ومتشائم من الركود + فيديو

إحتمالات المواجهة العسكرية في لبنان

الخارجية الإيرانية: لن نتخلى في أي مفاوضات عن حقوقنا المشروعة

السلطات الألمانية توقف شابا سوريا بشبهة التخطيط لهجوم في برلين

إيران حطّمت أسطورة الدفاع الجوي الأمريكي والإسرائيلي

عراقجي: سماء "إسرائيل" خلال حرب الـ 12 يوماً كانت تحت سيطرة صواريخنا