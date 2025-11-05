بين الردع والتصعيد..

واشنطن تختبر صاروخاً باليستياً عابراً للقارات

الأربعاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٥
٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش
واشنطن تختبر صاروخاً باليستياً عابراً للقارات
أعلن الجناح الفضائي الثلاثون التابع للقوات الجوية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ تجربة إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "مينتمان-3".

وجاء في البيان المنشور على الموقع الرسمي للقاعدة أن "قيادة الضربات العالمية التابعة للقوات الجوية الأمريكية أجرت اليوم عملية إطلاق تجريبية لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "مينتمان-3" من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا"، داعية بأن التجربة كانت مجدولة مسبقا وتأتي ضمن عمليات التحقق الدورية من جاهزية ودقة نظام الصواريخ الذي يشكل أحد أعمدة الردع الاستراتيجي الأمريكي.

ويُعد الصاروخ Minuteman III من أقدم الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في الخدمة الفعلية لدى سلاح الجو الأمريكي، إذ تم إدخاله الخدمة منذ أكثر من نصف قرن.

ووفقاً لبيانات مشروع المعلومات النووية التابع لاتحاد العلماء الأمريكيين، يحتفظ سلاح الجو الأمريكي بحوالي 400 صاروخ من هذا الطراز، ويبلغ مدى كل منها أكثر من 6,000 ميل (حوالي 9,600 كيلومتر)، كما يمكن تزويدها برؤوس نووية.

وتأتي هذه التجربة في ظل تزايد التوترات الدولية المتعلقة بالسباق النووي وتحديث الترسانات الاستراتيجية لدى القوى الكبرى.

وكانت مجلة "نيوزويك" الأمريكية قد أشارت في تقرير لها يوم الاثنين الماضي إلى أن الولايات المتحدة تستعد لأول تجربة إطلاق لصاروخ Minuteman III قادر على حمل رؤوس نووية.

وذلك عقب توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أوامر إلى وزارة الحرب (البنتاغون) بالبدء الفوري في اختبارات الأسلحة النووية، مبرراً قراره بأن كلًّا من روسيا والصين تواصلان اختبار وتطوير ترساناتهما النووية.

من جهته، أوضح وزير الطاقة الأمريكي "كريس رايت" أن تلك الاختبارات لا تتضمن أي تفجيرات نووية فعلية، وإنما تهدف إلى تقييم مكونات الأسلحة النووية والتأكد من سلامة أدائها لضمان استمرار جاهزيتها وفاعليتها ضمن منظومة الردع النووي الأمريكية.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

صاروخ قادر… الكابوس البحري الإيراني

صاروخ قادر… الكابوس البحري الإيراني

صاروخ قادر… الكابوس البحري الإيراني

صاروخ قادر… الكابوس البحري الإيراني

قبيل جولة ترامب الآسيوية.. كوريا الشمالية تختبر صواريخ بحرية طويلة المدى

قبيل جولة ترامب الآسيوية.. كوريا الشمالية تختبر صواريخ بحرية طويلة المدى

قبيل جولة ترامب الآسيوية.. كوريا الشمالية تختبر صواريخ بحرية طويلة المدى

قبيل جولة ترامب الآسيوية.. كوريا الشمالية تختبر صواريخ بحرية طويلة المدى

0% ...

آخرالاخبار

اتفاق رئاسة مجلس وبرلمان أوروبا على توجيه الميزانية المدنية نحو التسلح

ترامب: أميركا فقدت 'شيئا من السيادة' اثر فوز ممداني

بيونغ يانغ تنتقد عقوبات واشنطن وتتعهد بالرد بالمثل

كوبا تدين استهداف الولايات المتحدة للقوارب في البحر الكاريبي

لا أحد يعلم ما قصده ترامب بـ'التجارب النووية' وربما هو نفسه لا يعلم

عُثر عليها بالشجاعية.. القسام تسلم جثة أسير إسرائيلي للصليب الأحمر

قاليباف يقدر عميقا دعم باكستان الثابت لايران خلال العدوان الإسرائيلي + فيديو

قالیباف يؤكد أهمية تنفيذ واستكمال الاتفاقات بين إيران وباكستان

غريب آبادي: علاقاتنا الجيدة بالسعودية تترك اثارا ايجابية بالمنطقة والعالم

ممثلا الأرمن بالبرلمان يطالبان بريطانيا الافراج عن احد الرعايا الايرانيين