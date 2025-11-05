واشنطن تختبر صاروخاً باليستياً عابراً للقارات

وجاء في البيان المنشور على الموقع الرسمي للقاعدة أن "قيادة الضربات العالمية التابعة للقوات الجوية الأمريكية أجرت اليوم عملية إطلاق تجريبية لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "مينتمان-3" من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا"، داعية بأن التجربة كانت مجدولة مسبقا وتأتي ضمن عمليات التحقق الدورية من جاهزية ودقة نظام الصواريخ الذي يشكل أحد أعمدة الردع الاستراتيجي الأمريكي.

ويُعد الصاروخ Minuteman III من أقدم الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في الخدمة الفعلية لدى سلاح الجو الأمريكي، إذ تم إدخاله الخدمة منذ أكثر من نصف قرن.

ووفقاً لبيانات مشروع المعلومات النووية التابع لاتحاد العلماء الأمريكيين، يحتفظ سلاح الجو الأمريكي بحوالي 400 صاروخ من هذا الطراز، ويبلغ مدى كل منها أكثر من 6,000 ميل (حوالي 9,600 كيلومتر)، كما يمكن تزويدها برؤوس نووية.

وتأتي هذه التجربة في ظل تزايد التوترات الدولية المتعلقة بالسباق النووي وتحديث الترسانات الاستراتيجية لدى القوى الكبرى.

وكانت مجلة "نيوزويك" الأمريكية قد أشارت في تقرير لها يوم الاثنين الماضي إلى أن الولايات المتحدة تستعد لأول تجربة إطلاق لصاروخ Minuteman III قادر على حمل رؤوس نووية.

وذلك عقب توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أوامر إلى وزارة الحرب (البنتاغون) بالبدء الفوري في اختبارات الأسلحة النووية، مبرراً قراره بأن كلًّا من روسيا والصين تواصلان اختبار وتطوير ترساناتهما النووية.

من جهته، أوضح وزير الطاقة الأمريكي "كريس رايت" أن تلك الاختبارات لا تتضمن أي تفجيرات نووية فعلية، وإنما تهدف إلى تقييم مكونات الأسلحة النووية والتأكد من سلامة أدائها لضمان استمرار جاهزيتها وفاعليتها ضمن منظومة الردع النووي الأمريكية.