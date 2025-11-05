بوتين يوقع مرسوما يغيّر قواعد بقاء الأجانب في روسيا!

الأربعاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٥
٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً رئاسياً ينص على منح الجنسية الروسية وإصدار تصاريح إقامة مؤقتة لفئات محددة من الأجانب وعديمي الجنسية، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات القانونية لهم داخل البلاد.

وجاء في الوثيقة الرسمية المنشورة على الموقع الحكومي الروسي أن المرسوم يتضمن بندين رئيسيين:

  • إجراء مؤقت لقبول فئات معينة من المواطنين الأجانب وعديمي الجنسية في الجنسية الروسية، بما يتيح لهم الحصول على الحقوق والامتيازات الممنوحة للمواطنين الروس.
  • إجراء مؤقت لإصدار تصاريح الإقامة لهذه الفئات، مما يسهل إقامتهم القانونية في روسيا لفترات محددة.

وأوضحت الوثيقة أن القرار يأتي وفق أحكام القانون الروسي رقم 115 الصادر في 25 يوليو 2002 بشأن الوضع القانوني للمواطنين الأجانب، والقانون رقم 138 الصادر في 28 أبريل 2023 المتعلق بالجنسية الروسية.

ويعكس هذا المرسوم رغبة موسكو في تنظيم أوضاع الأجانب وعديمي الجنسية داخل البلاد، وتسهيل اندماجهم الاجتماعي والقانوني، خصوصاً في ظل المشاركة الروسية في العمليات العسكرية الخاصة، حيث سبق أن حصل بعض الأجانب على الجنسية الروسية تقديراً لخدماتهم.

