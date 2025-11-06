عراقجي: النزعة العدوانية الأمريكية باتت جلية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن تهديد فنزويلا مرفوض من قبل المجتمع الدولي، مشدداً على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت وستظل متضامنة مع حكومة كاراكاس وشعبها.

وفي كلمة له خلال مراسم افتتاح مكتب ممثلية وزارة الخارجية في محافظة همدان، أوضح عراقجي أن هذا المكتب سيساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والعلمية والثقافية للمحافظة، فضلاً عن تسهيل المعاملات القنصلية والإدارية للمواطنين محلياً.

وأشار إلى أن بابايي راغب، أحد كوادر الوزارة ذوي الخبرة، سيتولى إدارة المكتب الجديد، موجهاً الشكر إلى محافظ همدان لتعاونه في توفير المقر المؤقت داخل مبنى المحافظة، لافتاً إلى أن مبنى مستقلاً قيد الإعداد سيتم نقل النشاطات إليه قريباً.

وفي معرض رده على سؤال حول التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأمريكيين بشأن فنزويلا، قال عراقجي إن النهج الاستعلائي والنزعة العدوانية للولايات المتحدة باتا واضحين في مختلف أنحاء العالم، فهي لا تتعامل إلا مع الدول التي تخدم مصالحها، وتعادي كل دولة تسعى إلى الاستقلال، "كما هو الحال مع الجمهورية الإسلامية منذ عقود".

وأضاف أن واشنطن تمارس الآن النهج نفسه ضد فنزويلا، في خطوة يرفضها المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز الأخير شهد توافقاً واسعاً على أن الضغوط والعقوبات الأمريكية تتنافى مع مبادئ القانون الدولي ويجب إدانتها.

وختم وزير الخارجية الإيراني بالتأكيد على أن بلاده "ستواصل وقوفها إلى جانب حكومة وشعب فنزويلا في مواجهة هذه التهديدات".

