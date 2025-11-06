عون: ما قامت به ’إسرائيل’ في جنوب لبنان جريمة مكتملة الأركان

وأضاف أنه "كلما عبر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل القضايا العالقة مع إسرائيل، كلما أمعنت في عدوانها على السيادة اللبنانية وتباهت باستهانتها بقرار مجلس الأمن رقم 1701وتمادت في خرقها لالتزاماتها بمقتضى تفاهم وقف الأعمال العدائية".

وتابع: "مرّ قرابة العام منذ دخل وقف إطلاق النار حيز النفاذ، وخلال تلك الفترة، لم تدخر إسرائيل جهدا لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية بين البلدين… وصلت رسالتكم".

في السياق قال وزير الإعلام اللبناني ان رئيس الجمهورية شدد على أن خيار التفاوض لإنهاء الاحتلال لقي تأييدا وطنيا ودوليا.

واضاف الوزير اللبناني ان الرئيس أكد أن خيارالتفاوض هو النتيجة المتاحة لوقف اعتداءات "إسرائيل" وإنهاء الاحتلال.

بدورها دانت قيادة الجيش اللبناني الاعتداءات المدانة الإسرائيلية اليوم في الجنوب والتي استهدفت مناطق وبلدات عدة، مؤكداً أنها استمرار لنهج العدو التدميري الذي يهدف إلى ضرب استقرار لبنان وتوسيع الدمار في الجنوب، وإدامة الحرب وإبقاء التهديد قائما ضد اللبنانيين، إضافة إلى منع استكمال انتشار الجيش تنفيذا لاتفاق وقف الأعمال العدائية.

على صعيد متصل، أكدت القيادة أن الجيش يتابع التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل، وأن الشراكة بين الجانبَين تبقى على درجة عالية من الثقة والتعاون”.

هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، استشهاد شخص وإصابة 8 آخرين بجروح، جراء العدوان الإسرائيلي على بلدة طورا في قضاء صور، بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض جدا في أجواء بيروت وصولا إلى الضاحية الجنوبية‘ على ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.