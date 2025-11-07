قاليباف يصل إلى كراتشي

الجمعة ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٥
٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش
قاليباف يصل إلى كراتشي
وصل رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني"محمد باقر قاليباف" الیوم الجمعة إلى مدينة كراتشي الساحلية المركز الاقتصادي لباکستان.

وكان في استقبال "قاليباف" والوفد المرافق له في مطار جناح الدولي في كراتشي الیوم الجمعة، رئیس بارلمان الولاية "اويس قادرشاه "والقنصل العام لإيران في كراتشي "أكبر عيسى زاده".

وزار رئيس مجلس الشورى الإسلامي في اليوم الثالث من زيارته إلى باكستان، ضريح الزعيم الباكستاني ومؤسس هذا البلد "محمد علي جناح".

وسيكون اجراء اللقاء مع رئیس بارلمان الولاية وإلقاء كلمة في مؤتمر الأعمال الإيراني الباكستاني من بين البرامج الأخرى لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في اليوم الأخير من زيارته إلى باكستان.

ووصل "قاليباف" إلى إسلام آباد، یوم الأربعاء، بدعوة من نظيره الباكستاني، واجتمع مع رئيس المجلس الوطني الباكستاني "سردار اياز صادق" ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني رئيس باكستان بالانابة يوسف كيلاني ورئيس الوزراء الباكستاني "محمد شهباز شريف".

