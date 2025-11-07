فيما يعترف ترامب بمسؤولية العدوان الاسرائيلي على ايران..

بقائي: كانت واضحة جدا مشاركة أميركا بشكل كامل بجريمة العدوان علينا

الجمعة ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٥
٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" ردا على قبول الرئيس الأمريكي المسؤولية عن العدوان العسكري للکیان الصهیوني علی إيران "كان من الواضح منذ البداية أن الولايات المتحدة الأمریکیة شاركت بشكل كامل في جريمة العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الإيراني".

وكتب "إسماعيل بقائي" على حسابه في منصة "إكس": "هل تتذكرون أن وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" أعلن في 13 يونيو/حزيران 2025، أن واشنطن لم يكن لها أي دور في العمل العدواني والإرهابي للکیان الصهيوني ضد إيران، وأكد أن هذا كان "عملاً أحادي الجانب" من جانب "إسرائيل" وأننا "لسنا متورطين في الهجمات ضد إيران"؟"

وتابع قائلا: كان هذا الادعاء كذبة صارخة بكل وضوح، لأنه كان واضحا منذ البداية أن الولايات المتحدة الأمریکیة شاركت بشكل كامل في جريمة العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الإيراني والآن اعترف الرئيس الأميركي بأنه "كان مسؤولا عنها بشكل كامل"،وكشف كذب وزير خارجيته واعترف عمليا بأن واشنطن كانت مسؤولة عن إدارة هذه العملية منذ البداية.

وقال إن هذا الاعتراف هو دليل لا يمكن إنكاره على التورط المباشر والتواطؤ النشط لأميركا في العدوان الإسرائيلي غير المبرر على إيران، وفي الوقت نفسه، هو القبول العلني بمسؤولية الولايات المتحدة عن ارتكاب عمل غير قانوني وانتهاك صارخ للقانون الدولي ويجب محاسبة الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الانتهاك الصارخ والجريمة الخطيرة التي ارتكبتها.

