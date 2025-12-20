عاجل:
النقب: قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية تقتحم بلدة ترابين وتفرض"طوقا كاملا" عليها
البرلمان العراقي ينتخب هيبت الحلبوسي رئيسا له
جيش الاحتلال يفتح مجرى وادي غزة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه حتى مستوى الجسر، الأمر الذي فاقم معاناة العائلات النازحة وغرق خيامهم.
الرئيس اللبناني: الجيش سيبقى المؤسسة التي لا تساوم على السيادة ولا تنحاز إلا للوطن
اشتداد مستويات الأمطار والرياح العاتية في غزة وسط مأساة يواجهها النازحون وخيامهم
زيلينسكي يطالب بتمديد مدة الضمانات الأمنية مع روسيا
مروحيات الاحتلال تطلق النار باتجاه المناطق الشرقية لدير البلح وسط القطاع وداخل الخط الأصفر
قوات الاحتلال تداهم محال تجارية خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية
'أحرونوت:' كاتس يتفق مع مسؤولي مستوطنات على تمديد زيارات قبر النبي يوسف (ع) في نابلس لتشمل النهار أيضا
'أحرونوت': ستبحث التحقيقات أسباب عدم هزيمة #حماس وفشل الاستخبارات بتحديد موقع شبكة الأنفاق

الشهيد محمد غبريس في سجل الأبطال

السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش
في زمن الحرب يقف الأبطال شامخين لا يهابون الموت، ولا يلينون أمام العدو.. مقاتلون حملوا الوطن في صدورهم قبل السلاح، وكتبوا بدمائهم تاريخاً لا يمحى، لا تعرفه سوى قلوب الشجعان.

كل خطوة منهم نار، وكل نبضة قلب صاعقة، وكل لحظة مواجهة صرخة عزة تتحدى السماء والأرض.. هم الشهداء الذين جعلوا من المقاومة أسطورة ومن الصبر قوة ومن الألم مجداً خالدا.

هنا تقف العزة.. هنا يولد الصمود.. وهنا تبقى المقاومة حية في كل نفس لم ينكسر.

في طفولته كان الشهيد محمد علي غبريس يخط لنفسه ملامح مختلفة عن أقرانه.. كان في عينيه سرا أكبر من عمره، وكان القدر هيأه منذ اللحظة الأولى ليكون فارسا لا عابرا.

ففي الخامسة عشرة من عمره حين يكون العمر عمر الأحلام الصغيرة حمل محمد حلماً أكبر من حياته، واختار أن يلتحق بركب المقاومة.. مؤمنا أن الرجولة لا تقاس بالسن بل بالموقف، وأن أولى خطوات العزة تزرع في عمر باكر لتثمر لاحقاً خلوداً في سجل الإبطال.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

كلمات دليلية

0% ...

