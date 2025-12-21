"الغارديان": يتصرف ترامب بتلقائية ويدير الأمور بلا خطة واضحة؛ في الساعات المقبلة سيعتمد مستقبل الاقتصاد العالمي على الإرادة المتقلبة لرئيسٍ يقوده غروره ومجاملات مستشاريه
"الغارديان": رغم ادعاءات ترامب المتغطرسة بشأن تدمير القدرة العسكرية الإيرانية، تظل إيران مسيطرة على مضيق هرمز
"الغارديان": لغة ترامب وتهديداته تلحق مزيداً من الضرر بالمصداقية العالمية والمكانة الأخلاقية لأمريكا
"الغارديان": تغريدات ترامب المليئة بالألفاظ النابية على منصات التواصل هزّت مكانة رئيس الولايات المتحدة. تهديداته تُعد وفق اتفاقيات جنيف جريمة حرب
"الغارديان": تهديدات ترامب لإيران ليست قوة — إنها فضيحة أخلاقية واستراتيجية"
مندوب إيران لدى مجلس الأمن: السفن المرتبطة بالمعتدين لا يحق لها المرور عبر مضيق هرمز وسيتم التعامل معها وفقا للأطر القانونية المعمول بها
مندوب إيران لدى مجلس الأمن: نص مشروع القرار يشجع العدو الأمريكي والإسرائيلي على مواصلة عدوانهم غير القانوني وجرائمهما البشعة
مندوب إيران لدى مجلس الأمن: التدابير القانونية التي اتخذتها إيران في مضيق هرمز جاءت ممارسة لحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا لميثاق الأمم المتحدة
مندوب إيران لدى مجلس الأمن: مشروع القرار الذي طرح على المجلس يشوه الحقائق من خلال تحميل إيران المسؤولية بينما يتجاهل الأسباب الجذرية للأزمة
مندوب إيران في مجلس الأمن: مشروع القرار الذي طرح على المجلس كان معيبا من الناحية القانونية والسياسية

مصر تتحدث عن شروط المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش
مصر تتحدث عن شروط المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، بأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تتضمن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة بالكامل.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، عن عبد العاطي، أن مصر تعول على انخراط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقف انتهاكات الطرف الإسرائيلي لاتفاق غزة.

وأعرب عبد العاطي عن أمل مصر في الإعلان عن الدخول للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل، مضيفا أن "المرحلة الثانية تتضمن استحقاقات مهمة مثل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وحصر السلاح وتشكيل مجلس سلام ونشر القوة الدولية".

فيما أعرب وزير الخارجية المصري عن قلق بلاده البالغ من تصاعد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وفي السياق ذاته، أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، أن "تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، المتمثل في سقوط قتلى فلسطينيين بشكل يومي، يشكل امتدادا لخرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان، إن "ما جرى صباحا في حي الشجاعية يعكس استمرار هذه الخروقات"، محذرا من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، ودعا قاسم الوسطاء إلى "تحرك جاد لوقف الانتهاكات والضغط على الاحتلال للشروع في إعمار حقيقي لغزة، بدل استمرار معاناة السكان وسقوط الضحايا نتيجة القصف وانهيار المباني، وغرق الخيام والبرد في ظل غياب وسائل التدفئة".

وأستشهد 3 فلسطينيين، صباح اليوم الأحد، جراء استهداف القوات الإسرائيلية حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، في استمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

ما هو مشروع

ما هو مشروع "شروق الشمس" الذي يخطط صهر ترامب لتنفيذه بغزة؟

ما هو مشروع

ما هو مشروع "شروق الشمس" الذي يخطط صهر ترامب لتنفيذه بغزة؟

ما هو مشروع

ما هو مشروع "شروق الشمس" الذي يخطط صهر ترامب لتنفيذه بغزة؟

صحیفة عبرية: إيران تبدأ حربًا سيبرانية تهدد أمن

صحیفة عبرية: إيران تبدأ حربًا سيبرانية تهدد أمن "إسرائيل"

صحیفة عبرية: إيران تبدأ حربًا سيبرانية تهدد أمن

صحیفة عبرية: إيران تبدأ حربًا سيبرانية تهدد أمن "إسرائيل"

صحیفة عبرية: إيران تبدأ حربًا سيبرانية تهدد أمن

صحیفة عبرية: إيران تبدأ حربًا سيبرانية تهدد أمن "إسرائيل"

ما هو مشروع

ما هو مشروع "شروق الشمس" الذي يخطط صهر ترامب لتنفيذه بغزة؟

ما هو مشروع

ما هو مشروع "شروق الشمس" الذي يخطط صهر ترامب لتنفيذه بغزة؟

ما هو مشروع

ما هو مشروع "شروق الشمس" الذي يخطط صهر ترامب لتنفيذه بغزة؟

صحیفة عبرية: إيران تبدأ حربًا سيبرانية تهدد أمن

صحیفة عبرية: إيران تبدأ حربًا سيبرانية تهدد أمن "إسرائيل"

صحیفة عبرية: إيران تبدأ حربًا سيبرانية تهدد أمن

صحیفة عبرية: إيران تبدأ حربًا سيبرانية تهدد أمن "إسرائيل"

صحیفة عبرية: إيران تبدأ حربًا سيبرانية تهدد أمن

صحیفة عبرية: إيران تبدأ حربًا سيبرانية تهدد أمن "إسرائيل"

ما هو مشروع

ما هو مشروع "شروق الشمس" الذي يخطط صهر ترامب لتنفيذه بغزة؟

ما هو مشروع

ما هو مشروع "شروق الشمس" الذي يخطط صهر ترامب لتنفيذه بغزة؟

ما هو مشروع

ما هو مشروع "شروق الشمس" الذي يخطط صهر ترامب لتنفيذه بغزة؟

صحیفة عبرية: إيران تبدأ حربًا سيبرانية تهدد أمن

صحیفة عبرية: إيران تبدأ حربًا سيبرانية تهدد أمن "إسرائيل"

صحیفة عبرية: إيران تبدأ حربًا سيبرانية تهدد أمن

صحیفة عبرية: إيران تبدأ حربًا سيبرانية تهدد أمن "إسرائيل"

صحیفة عبرية: إيران تبدأ حربًا سيبرانية تهدد أمن

صحیفة عبرية: إيران تبدأ حربًا سيبرانية تهدد أمن "إسرائيل"

قوة إيران تُجبر ترامب على إبرام صفقة

قاليباف: الصهيونية أيديولوجية عنصرية

عراقجي يعلق على نقاط مهمة في اقتراح وقف إطلاق النار

المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: كافة أهداف الحرب تحققت تقريبًا

ثمانية أبريل: من ذكرى الاستقلال الحقيقي إلى الردعِ الحقيقي

إيران تدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لإدانة الهجمات على بنيتها التحتية المدنية

استهداف مراكز وتجمع جنود الاحتلال والتحكم القيادي بالاراضي المحتلة

سلاسل بشرية احتجاجا على تهديدات ترامب بقصفه الجسور والطاقة

بقائي: لا شك في تغلُّب قوة الحكمة والايمان على نهج الغطرسة والبلطجة الخاوي

مهاجراني: التهديدات لن تخلق أي خلل في استقرار المواطنين