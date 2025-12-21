مصر تتحدث عن شروط المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، عن عبد العاطي، أن مصر تعول على انخراط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقف انتهاكات الطرف الإسرائيلي لاتفاق غزة.

وأعرب عبد العاطي عن أمل مصر في الإعلان عن الدخول للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل، مضيفا أن "المرحلة الثانية تتضمن استحقاقات مهمة مثل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وحصر السلاح وتشكيل مجلس سلام ونشر القوة الدولية".

فيما أعرب وزير الخارجية المصري عن قلق بلاده البالغ من تصاعد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وفي السياق ذاته، أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، أن "تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، المتمثل في سقوط قتلى فلسطينيين بشكل يومي، يشكل امتدادا لخرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان، إن "ما جرى صباحا في حي الشجاعية يعكس استمرار هذه الخروقات"، محذرا من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، ودعا قاسم الوسطاء إلى "تحرك جاد لوقف الانتهاكات والضغط على الاحتلال للشروع في إعمار حقيقي لغزة، بدل استمرار معاناة السكان وسقوط الضحايا نتيجة القصف وانهيار المباني، وغرق الخيام والبرد في ظل غياب وسائل التدفئة".

وأستشهد 3 فلسطينيين، صباح اليوم الأحد، جراء استهداف القوات الإسرائيلية حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، في استمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار.