وكالة الانباء السعودية: التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن طلب من المدنيين في ميناء المكلا في حضرموت الإخلاء حتى إشعار آخر
رويترز عن الجيش الصيني: تنفيذ تدريب رماية بالذخيرة الحية بعيدة المدى بالمياه المحيطة بالجزء الشمالي من تايوان
رويترز عن وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 130 طائرة عسكرية صينية و22 سفينة قرب تايوان خلال 24 ساعة
أ.ف.ب: الصين تطلق صواريخ في إطار المناورات العسكرية في مضيق تايوان
قوات الاحتلال تعتقل الصحفية آشواق محمد عوض خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله، وتداهم منزلاً.
رويترز عن الجيش الصيني: نشرنا مدمرات وقاذفات وقوات في اليوم الثاني من المناورات الحربية حول تايوان
مصادر محلية: قوات الاحتلال عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم
غارة من مسيرة "إسرائيلية" تستهدف شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر، شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

حصار فنزويلا.. حجر بحري أم إعلان حرب؟

السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش
ملايين البشر يعيشون على هذا الكوكب تحت ظل الأمم المتحدة ومؤسساتها الست الأساسية.. ومع ذلك الدول الكبرى تقرر وتنفذ.. متفلتة من أي قرار يدعمها، أو حتى عقوبة تلزمها.

مئات القرارات التي صدرت ضد الكيان الصهيوني وكانت خالية من أي جدوى.. وهيمنة بعض الدول على الأخرى تتوسع وتتمادى.

السؤال الحقيقي.. لمصلحة من كل هذه القرارات؟ ومن هو قادر على كف أذى بعض القوى الكبرى؟

تطرق هذه الحلقة من البرنامج إلى فنزويلا.. هذه الدولة في أميركا اللاتينية، والتي هي بعيدة من الولايات المتحدة جغرافيا لكن الولايات المتحدة تهددها بالحصار والحصار على النفط بزعم أن الفنزويلا تتاجر بالمخدرات أو هناك مواد مخدرة تدخل إلى الولايات المتحدة.

وهذا رغم أن هناك جيران للولايات المتحدة تدخل عبرها هذه المواد المخدرة ولا تقوم واشنطن بأي خطوة ملموسة أمامهم.. لكن تركز على فنزويلا.. وبعد ذلك اتضح أن السبب هو النفط الذي تملكه هذه الدولة.

نقرأ تأثير هذا الحصار النفطي على سوق النفط.. وأيضا نعلم هل هذا الحصار هو تحجج بحري أو نوع من الاستعمار الجديد.

وفي فقرة الرصد سوف يكون لنا وقفة مع راجمات فجر 5.

كما نسلط الضوء على خفايا إغلاق إذاعة الجيش الاسرائيلي.. فقبل ذلك كان هناك إغلاق لبعض مكاتب الوسائل الإعلام العربية في القدس المحتلة.. يبدو أن هناك خطوات تمارس.. نناقشها كلها.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

وزير الاتصالات: استقبال الإشارات الأولى للأقمار الصناعية الإيرانية الثلاثة بنجاح

السيد الحوثي: أي تواجد صهيوني في إقليم أرض الصومال سيكون هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة

بزشكيان: تحسين سبل عيش الشعب له الأولوية القصوى للحكومة في الوضع الراهن

الأمن السوري يعتقل رئيس المجلس الإسلامي العلوي في طرطوس ويعلن حظرا للتجوال

فايننشال تايمز: آمال زيلينسكي بخصوص الدعم من ترامب لم تتحقق

وزير الخارجية الصومالي: سيادة بلادنا وسلامة أراضيها مصونة لا تشوبها شائبة

زعيم كوريا الشمالية يحضر تدريبات عسكرية باستخدام صواريخ مجنحة استراتيجية

ترامب: أوروبا ستأخذ على عاتقها الجزء الأكبر من الضمانات الأمنية لأوكرانيا

غارة إسرائيلية تستهدف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

مصادر فلسطينية: آليات الاحتلال تطلق النار تجاه منازل الأهالي شمال مدينة رفح جنوب قطاع #غزة

وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان لعراقجي: نؤكد على ضرورة الحفاظ على سلام واستقرار اليمن والمنطقة