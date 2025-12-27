حصار فنزويلا.. حجر بحري أم إعلان حرب؟

مئات القرارات التي صدرت ضد الكيان الصهيوني وكانت خالية من أي جدوى.. وهيمنة بعض الدول على الأخرى تتوسع وتتمادى.

السؤال الحقيقي.. لمصلحة من كل هذه القرارات؟ ومن هو قادر على كف أذى بعض القوى الكبرى؟

تطرق هذه الحلقة من البرنامج إلى فنزويلا.. هذه الدولة في أميركا اللاتينية، والتي هي بعيدة من الولايات المتحدة جغرافيا لكن الولايات المتحدة تهددها بالحصار والحصار على النفط بزعم أن الفنزويلا تتاجر بالمخدرات أو هناك مواد مخدرة تدخل إلى الولايات المتحدة.

وهذا رغم أن هناك جيران للولايات المتحدة تدخل عبرها هذه المواد المخدرة ولا تقوم واشنطن بأي خطوة ملموسة أمامهم.. لكن تركز على فنزويلا.. وبعد ذلك اتضح أن السبب هو النفط الذي تملكه هذه الدولة.

نقرأ تأثير هذا الحصار النفطي على سوق النفط.. وأيضا نعلم هل هذا الحصار هو تحجج بحري أو نوع من الاستعمار الجديد.

وفي فقرة الرصد سوف يكون لنا وقفة مع راجمات فجر 5.

كما نسلط الضوء على خفايا إغلاق إذاعة الجيش الاسرائيلي.. فقبل ذلك كان هناك إغلاق لبعض مكاتب الوسائل الإعلام العربية في القدس المحتلة.. يبدو أن هناك خطوات تمارس.. نناقشها كلها.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..