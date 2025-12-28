عاجل:
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يناقش في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية
بيان مرتقب لقائد حركة انصارالله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي حول المستجدات الأخيرة في الصومال
وسائل اعلام لبنانية: مدفعية الاحتلال تطلق 3 قذائف ضوئية في أجواء "بركة النقار" جنوب بلدة شبعا
القيادي بحركة حماس محمود مرداوي: لجنة إدارة قطاع غزة يجب أن تكون فلسطينية تعكس إرادة شعبنا وليست ممرا للوصاية
القيادي بحركة حماس محمود مرداوي: نريد استكمال بنود الاتفاق والالتزام بالانتقال إلى المرحلة الثانية
لقيادي بحركة حماس محمود مرداوي: الاحتلال لا يلتزم بالتزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار ولا يزال يمارس سياساته في القتل والتجويع
قناة كان العبرية: بعد اختراق هاتفه، جهاز الأمن العام (الشاباك) يعقد جلسة إحاطة أمنية لرئيس الوزراء السابق "نفتالي بينيت".
ترامب: نحن في المراحل النهائية للمفاوضات والحرب بأوكرانيا ستطول إذا لم نتوصل إلى اتفاق الآن
ترامب: الرئيسان الروسي والأوكراني يريدان التوصل إلى اتفاق وسأجري اتصالا هاتفيا مع بوتين بعد الاجتماع مع زيلنسكي
القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين: نتنياهو سيطلب من ترامب ضوءا أخضر لتكثيف الهجمات في لبنان

خيام الموت في غزة.. أطفال بلا دفء تحت المطر!

في خيام مهترئة لا تقي بردا ولا تصد ريحا، يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة فصلا قاسيا من المعاناة اليومية. تحت المطر والبرد القارس، تفترش عائلات بأكملها الأرض، وتحتمي بأقمشة ممزقة وأخشاب بدائية، بينما يتقاسم الأطفال وكبار السن الخوف والجوع والمرض.

لم تعد الخيام مأوى مؤقتا، بل تحولت إلى رمز لعجز العالم عن حماية إنسان أعزل تطارده العواصف كما طاردته الحرب.

ومع اشتداد المنخفضات الجوية، ارتفعت حصيلة الضحايا، إذ استشهد سبعة عشر فلسطينيا منذ بداية شهر ديسمبر، بينهم أربعة أطفال، نتيجة البرد وانهيار المباني المتضررة.

كما غمرت المياه نحو تسعين بالمئة من مراكز إيواء النازحين، وتضرر أكثر من ربع مليون شخص من أصل نحو مليون ونصف يعيشون في خيام ومراكز بدائية.

وتسببت العواصف بانهيار منازل متصدعة، ما أجبر عائلات على المبيت في العراء، في ظل نقص حاد بمواد الإيواء والمساعدات.



شاهد أيضا.. بين لقاء فلوريدا وغرق غزة: السياسة تتعثر والمآسي الإنسانية تتفاقم




وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من تفاقم الكارثة الإنسانية، مؤكدة أن المزيد من الأمطار يعني المزيد من البؤس واليأس والموت.

وأوضح مفوضها العام فيليب لازاريني أن آلاف العائلات تعيش بين خيام غارقة وأنقاض منازل مدمرة، بينما لا تصل المساعدات بالكميات المطلوبة. وأكدت الوكالة قدرتها على مضاعفة جهودها في حال سمح بتدفق المساعدات بشكل منتظم.

بدورها أعلنت الحكومة الفلسطينية أن غزة تحتاج إلى نحو مئتي ألف وحدة سكنية مسبقة الصنع بشكل عاجل.

في المقابل، يتوجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في زيارة هي الخامسة منذ بداية العام.

وتأتي الزيارة في توقيت حساس، وسط مخاوف من تعثر تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وربط الاحتلال أي تقدم في إعادة الإعمار بشروط سياسية، بينما يواصل الفلسطينيون مواجهة البرد والعواصف بصدورهم العارية.

نتنياهو في واشنطن لطلب

نتنياهو في واشنطن لطلب "الضوء الأخضر" بشأن إيران وملف غزة

بين لقاء فلوريدا وغرق غزة: السياسة تتعثر والمآسي الإنسانية تتفاقم

بين لقاء فلوريدا وغرق غزة: السياسة تتعثر والمآسي الإنسانية تتفاقم

تصريحات مفاجئة لإعلامي أميركي شهير عن الدعاية الإسرائيلية ضد المسلمين

تصريحات مفاجئة لإعلامي أميركي شهير عن الدعاية الإسرائيلية ضد المسلمين

اعتراف الاحتلال بـ

اعتراف الاحتلال بـ"أرض الصومال".. خبايا وتداعيات

وزير الخارجية الصومالي: سيادة بلادنا وسلامة أراضيها مصونة لا تشوبها شائبة

فايننشال تايمز: آمال زيلينسكي بخصوص الدعم من ترامب لم تتحقق

الأمن السوري يعتقل رئيس المجلس الإسلامي العلوي في طرطوس ويعلن حظرا للتجوال

بزشكيان: تحسين سبل عيش الشعب له الأولوية القصوى للحكومة في الوضع الراهن

السيد الحوثي: أي تواجد صهيوني في إقليم أرض الصومال سيكون هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة

وزير الاتصالات: استقبال الإشارات الأولى للأقمار الصناعية الإيرانية الثلاثة بنجاح

محادثات هاتفية بين عراقجي ونظيره السعودي حول الأوضاع في اليمن

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يناقش في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية

بيان مرتقب لقائد حركة انصارالله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي حول المستجدات الأخيرة في الصومال

وسائل اعلام لبنانية: مدفعية الاحتلال تطلق 3 قذائف ضوئية في أجواء "بركة النقار" جنوب بلدة شبعا

حزب الله يدين استهداف المصلين في مدينة حمص السورية

السفير الإيراني في بغداد: قوى المقاومة حرّة بقرار حصر السلاح لكنها متخوفة من التبعات

مظاهرة حاشدة في ستوكهولم تندد بانتهاكات الإحتلال لوقف إطلاق النار في غزة

لافروف: أوروبا أصبحت العقبة الرئيسية أمام السلام في أوكرانيا

زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب

السوداني: لم يعد هناك أي مبرر لوجود قوات أجنبية في بلادنا

مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية

وسائل اعلام عبرية – اذاعة الاحتلال: نتنياهو سيبلغ ترمب رفضه الانتقال لمرحلة ثانية من اتفاق غزة قبل نزع سلاح حماس

وسائل إعلام عبرية: عشرات لوائح اتهام في 35 قضية تجسس لصالح ايران تم الكشف عنها تباعا منذ سبتمبر 2024

صحيفة "ميدل إيست آي": مجازر غزة عطلت مسارات تطبيع عربية كانت قيد البحث مثل السعودية وليبيا

مصادر فلسطينية: مستوطنون يهاجمون منزلا في حوارة جنوبي نابلس ويحرقون مركبة ويخطّون شعارات تهديد على الجدران