عاجل:
وكالة الانباء السعودية: التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن طلب من المدنيين في ميناء المكلا في حضرموت الإخلاء حتى إشعار آخر
رويترز عن الجيش الصيني: تنفيذ تدريب رماية بالذخيرة الحية بعيدة المدى بالمياه المحيطة بالجزء الشمالي من تايوان
رويترز عن وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 130 طائرة عسكرية صينية و22 سفينة قرب تايوان خلال 24 ساعة
أ.ف.ب: الصين تطلق صواريخ في إطار المناورات العسكرية في مضيق تايوان
قوات الاحتلال تعتقل الصحفية آشواق محمد عوض خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله، وتداهم منزلاً.
رويترز عن الجيش الصيني: نشرنا مدمرات وقاذفات وقوات في اليوم الثاني من المناورات الحربية حول تايوان
مصادر محلية: قوات الاحتلال عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم
غارة من مسيرة "إسرائيلية" تستهدف شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر، شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

بالفيديو..

بعد إطلاق3 أقمار صناعية.. كيف تتابع دول المنطقة الإنجازات الإيرانية؟

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش
أكد د. محمد شمص، مدير موقع الخنادق، أنه في ظل الخطر المتزايد على المنطقة، ومحاولات تقسيمها وفقاً لما يُسمّى بمشروع “إسرائيل الكبرى” الممتد من النيل إلى الفرات، مروراً بما يُعرف بنجم داود من جنوب لبنان إلى الجولان السوري المحتل، وصولاً إلى كردستان والعراق، وهي مخططات بدأت تتكشف ولم تعد خافية على أحد، بدأت الدول العربية اليوم تنظر إلى إيران ليس فقط بوصفها دولة إقليمية مؤثرة وواقعاً مفروضاً، وإنما أيضاً كحبل نجاة محتمل في حال التعاون معها.

ولفت شمص إلى أن ما يمنع هذه الدول من الانفتاح وتوسيع علاقاتها مع إيران على مختلف الأصعدة هو الفيتو الأميركي والضغط الأميركي–الإسرائيلي المفروض عليها.

وقال: “سمعت من أكثر من مسؤول خليجي قوله: لو أننا نستطيع أن نكون مثل إيران أحراراً، قادرين على الاعتماد على أنفسنا… إن إيران تمتلك الشجاعة لتقول ‘لا’ للمشروع الأميركي والإسرائيلي في المنطقة، وهذه الشجاعة وهذه القدرة نفتقد إليهما في عالمنا العربي. بل إننا اليوم نحسد إيران على هذه القدرة وهذه الشجاعة، وعلى نخبها العلمية وإنجازاتها التي توصلت إليها”.



شاهد أيضا.. إيران تطلق ثلاثة أقمار صناعية بنجاح لوضعها في المدار الشمسي

واستذكر شمص الحديث الشريف الذي يقول: “لو كان العلم في الثريا لناله قوم من فارس”، مشيراً إلى أن إيران تمتلك تاريخاً عريقاً في صناعة الحضارات، منذ ما قبل الإسلام وحتى الحضارة الإسلامية، كما تضم مفكرين وفلاسفة ومبدعين في مختلف المجالات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

ايران تعلن الإكتفاء الذاتي في إنتاج97بالمئة من الأدوية

ايران تعلن الإكتفاء الذاتي في إنتاج97بالمئة من الأدوية

عراقجي: لايران وروسيا مواقف موحدة من سياسات أميركا السلطوية

عراقجي: لايران وروسيا مواقف موحدة من سياسات أميركا السلطوية

مع توسيع تجارة الطاقة.. ايران ستتحول لمركز تبادل اقليمي

مع توسيع تجارة الطاقة.. ايران ستتحول لمركز تبادل اقليمي

مصادر مطلعة: لا صحة للأنباء المتداولة عن اختبار صاروخي في ايران

مصادر مطلعة: لا صحة للأنباء المتداولة عن اختبار صاروخي في ايران

0% ...

آخرالاخبار

وكالة الانباء السعودية: التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن طلب من المدنيين في ميناء المكلا في حضرموت الإخلاء حتى إشعار آخر

رويترز عن الجيش الصيني: تنفيذ تدريب رماية بالذخيرة الحية بعيدة المدى بالمياه المحيطة بالجزء الشمالي من تايوان

رويترز عن وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 130 طائرة عسكرية صينية و22 سفينة قرب تايوان خلال 24 ساعة

أ.ف.ب: الصين تطلق صواريخ في إطار المناورات العسكرية في مضيق تايوان

قوات الاحتلال تعتقل الصحفية آشواق محمد عوض خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله، وتداهم منزلاً.

رويترز عن الجيش الصيني: نشرنا مدمرات وقاذفات وقوات في اليوم الثاني من المناورات الحربية حول تايوان

مصادر محلية: قوات الاحتلال عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم

غارة من مسيرة "إسرائيلية" تستهدف شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة

مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر، شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

الأكثر مشاهدة

وزير الاتصالات: استقبال الإشارات الأولى للأقمار الصناعية الإيرانية الثلاثة بنجاح

السيد الحوثي: أي تواجد صهيوني في إقليم أرض الصومال سيكون هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة

بزشكيان: تحسين سبل عيش الشعب له الأولوية القصوى للحكومة في الوضع الراهن

الأمن السوري يعتقل رئيس المجلس الإسلامي العلوي في طرطوس ويعلن حظرا للتجوال

فايننشال تايمز: آمال زيلينسكي بخصوص الدعم من ترامب لم تتحقق

وزير الخارجية الصومالي: سيادة بلادنا وسلامة أراضيها مصونة لا تشوبها شائبة

زعيم كوريا الشمالية يحضر تدريبات عسكرية باستخدام صواريخ مجنحة استراتيجية

ترامب: أوروبا ستأخذ على عاتقها الجزء الأكبر من الضمانات الأمنية لأوكرانيا

غارة إسرائيلية تستهدف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

مصادر فلسطينية: آليات الاحتلال تطلق النار تجاه منازل الأهالي شمال مدينة رفح جنوب قطاع #غزة

وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان لعراقجي: نؤكد على ضرورة الحفاظ على سلام واستقرار اليمن والمنطقة