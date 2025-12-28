بعد إطلاق3 أقمار صناعية.. كيف تتابع دول المنطقة الإنجازات الإيرانية؟

ولفت شمص إلى أن ما يمنع هذه الدول من الانفتاح وتوسيع علاقاتها مع إيران على مختلف الأصعدة هو الفيتو الأميركي والضغط الأميركي–الإسرائيلي المفروض عليها.

وقال: “سمعت من أكثر من مسؤول خليجي قوله: لو أننا نستطيع أن نكون مثل إيران أحراراً، قادرين على الاعتماد على أنفسنا… إن إيران تمتلك الشجاعة لتقول ‘لا’ للمشروع الأميركي والإسرائيلي في المنطقة، وهذه الشجاعة وهذه القدرة نفتقد إليهما في عالمنا العربي. بل إننا اليوم نحسد إيران على هذه القدرة وهذه الشجاعة، وعلى نخبها العلمية وإنجازاتها التي توصلت إليها”.







واستذكر شمص الحديث الشريف الذي يقول: “لو كان العلم في الثريا لناله قوم من فارس”، مشيراً إلى أن إيران تمتلك تاريخاً عريقاً في صناعة الحضارات، منذ ما قبل الإسلام وحتى الحضارة الإسلامية، كما تضم مفكرين وفلاسفة ومبدعين في مختلف المجالات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...