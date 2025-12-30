الجهاد الإسلامي تنعى قادة القسام الشهداء

وقالت الحركة، في بيان صادر يوم الإثنين، إنها تنعى إلى الشعب الفلسطيني استشهاد القادة: محمد السنوار، ومحمد شبانة، وحكم العيسى، ورائد سعد، وحذيفة الكحلوت (أبو عبيدة)، مؤكدة أنهم تصدّوا للعدوان “مقبلين غير مدبرين”، ولم تضعف عزيمتهم رغم شراسة الهجوم، وقدموا أرواحهم ودماءهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن دماء القادة الشهداء التي روت أرض فلسطين ستبقى منارة تهدي الأجيال القادمة، ومصدر إلهام يشحذ الهمم لمواصلة طريق التضحية والفداء، حتى تحرير الأرض والمقدسات من الاحتلال.

وشددت حركة الجهاد الإسلامي على أن دماء المقاومين في كتائب الشهيد عز الدين القسام، وسرايا القدس، وسائر قوى المقاومة، إلى جانب شهداء الشعب الفلسطيني، ستظل زاد الإرادة والعزيمة في معركة هزيمة الاحتلال وإسقاط مشروعه فوق أرض فلسطين.