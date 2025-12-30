عاجل:
غارة من مسيرة "إسرائيلية" تستهدف شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر، شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
زيلنسكي لفوكس نيوز: لا أثق في بوتين ولا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي
مصادر محلية: مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحامها بلدة ميثلون جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية
القيادة الجنوبية الأمريكية: نفذنا ضربة استهدفت سفينة تابعة لمنظمات "إرهابية" بالمياه الدولية في المحيط الهادئ
الـ"بنتاغون": شركة "بوينغ" حصلت على عقد بقيمة 8.6 مليار دولار لتسليم مقاتلات إف-15 لـ"إسرائيل"
القناة 12 الإسرائيلية: مستشارو ترامب حثوه على أن يطلب من نتنياهو معالجة اعتداءات المستوطنين والحد من البناء الاستيطاني
القناة 12 الإسرائيلية: مستشارو ترامب طلبوا منه الضغط على نتنياهو لتحسين الوضع في الضفة الغربية
القناة 12 الإسرائيلية: الفجوات بين مستشاري ترامب ونتنياهو كبيرة ليس فقط في مسألة غزة بل في الضفة الغربية أيضا
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية

الجهاد الإسلامي تنعى قادة القسام الشهداء

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥
١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش
الجهاد الإسلامي تنعى قادة القسام الشهداء
قدّمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تعازيها إلى كتائب الشهيد عز الدين القسام وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، باستشهاد مجموعة من القادة البارزين الذين واجهوا آلة القتل الإسرائيلية بشجاعة، في ظل حرب إبادة متواصلة استهدفت الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدار عامين.

وقالت الحركة، في بيان صادر يوم الإثنين، إنها تنعى إلى الشعب الفلسطيني استشهاد القادة: محمد السنوار، ومحمد شبانة، وحكم العيسى، ورائد سعد، وحذيفة الكحلوت (أبو عبيدة)، مؤكدة أنهم تصدّوا للعدوان “مقبلين غير مدبرين”، ولم تضعف عزيمتهم رغم شراسة الهجوم، وقدموا أرواحهم ودماءهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن دماء القادة الشهداء التي روت أرض فلسطين ستبقى منارة تهدي الأجيال القادمة، ومصدر إلهام يشحذ الهمم لمواصلة طريق التضحية والفداء، حتى تحرير الأرض والمقدسات من الاحتلال.

وشددت حركة الجهاد الإسلامي على أن دماء المقاومين في كتائب الشهيد عز الدين القسام، وسرايا القدس، وسائر قوى المقاومة، إلى جانب شهداء الشعب الفلسطيني، ستظل زاد الإرادة والعزيمة في معركة هزيمة الاحتلال وإسقاط مشروعه فوق أرض فلسطين.

