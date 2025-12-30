عاجل:
فن الترمة.. عندما يلتقي الابداع بالتراث

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
١١:١٦ بتوقيت غرينتش
الترمة نوع من القماش التقليدي الثمين، يُنسَج بمهارة وإبداع على أيدي الحرفيين الإيرانيين، يصنع عادة من الحرير والصوف ويشتهر بنقوشه المعقدة والتقليدية. الترمة فن إيراني أصيل ازدهر في مدينة يزد التي حافظت على هذا الفن كجوهرة من التراث الإيراني.  في الماضي، كان يستخدم كهدايا ثمينة تقدم للملوك والضيوف المميزين واليوم، يظل الترمه حاضراً في المناسبات التقليدية والاحتفالات كرمز للجمال والثقافة الإيرانية العريقة.
