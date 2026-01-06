كاميرا العالم توثّق الإعتداءات الإسرائيلية على جنوب صيدا

المنطقة تضم محالاً تجارية مختصة بقطع غيار السيارات والمخارط. يظهر حجم الدمار الهائل الذي لحق بهذا المكان، والذي أدى إلى إصابة أحد العاملين في المنطقة.



وقال مواطن لبنان متضرر جراء العدوان الإسرائيلي :أنا لدي مهنة حرفية، لا صناعية ولا تجارية. مهنتي تعتمد على الجهد الجسدي."







شاهد أيضا.. التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان





كما انتقلت كاميرا العالم إلى بلدة كفرحتى لتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية. هذا المبنى، بالإضافة إلى مبانٍ أخرى، كان هدفاً للغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...