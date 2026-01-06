عاجل:
بالفيديو..

كاميرا العالم توثّق الإعتداءات الإسرائيلية على جنوب صيدا

الثلاثاء ٠٦ يناير ٢٠٢٦
٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش
تصعيد عدواني إسرائيلي جديد يطال العديد من المناطق في العمق اللبناني وتواجدت كاميرا العالم في المدينة الصناعية جنوب مدينة صيدا، حيث تم استهداف هذا المكان بالأمس بعدة غارات.

المنطقة تضم محالاً تجارية مختصة بقطع غيار السيارات والمخارط. يظهر حجم الدمار الهائل الذي لحق بهذا المكان، والذي أدى إلى إصابة أحد العاملين في المنطقة.

وقال مواطن لبنان متضرر جراء العدوان الإسرائيلي :أنا لدي مهنة حرفية، لا صناعية ولا تجارية. مهنتي تعتمد على الجهد الجسدي."



شاهد أيضا.. التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان

كما انتقلت كاميرا العالم إلى بلدة كفرحتى لتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية. هذا المبنى، بالإضافة إلى مبانٍ أخرى، كان هدفاً للغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

سوريا...تجدد الاشتباكات في حلب وتعليق الدراسة والرحلات الجوية

4 شهداء في غارتين "إسرائيليتين" على جنوب لبنان

بيان عربي شديد اللهجة بعد زيارة وزير إسرائيلي لـ"صومالي لاند"

آية الله خامنئي: قوة الشعب هي التي دفعت العدو للمطالبة بوقف الحرب

كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

ترامب يفتح باب التسريع في معدلات إنتاج الأسلحة على مصراعيه

بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

غوستافو بيترو: عقيدة ترامب ابتنيت على مبدأ استعمار أمريكا اللاتينية

باريس تستضيف إجتماع"تحالف الراغبين"لدعم كييف