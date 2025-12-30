عاجل:
عضو "مجلس القيادة الرئاسي" اليمني عبدالله العليمي: إمكانات حقن الدماء وتخفيف التوتر متاحة ابتداءً بانسحابات حقيقية من حضرموت والمهرة
الدفاع المدني في #غزة: استشهاد أم وطفلها وإصابة آخرين جراء احتراق خيمة في مركز إيواء وسط مدينة غزة
الخارجية الأمريكية تعليقاً على المناورات العسكرية الصينية قرب تايوان: الأنشطة العسكرية الصينية والخطاب تجاه تايوان تزيدان التوترات في المنطقة
هيئة بث الاحتلال عن مصادر مقربة من رئيس وزراء الاحتلال: نتنياهو أوضح لترامب أنه لن يكون هناك أي تدخل تركي في غزة
نواف سلام: إعادة الإعمار بحاجة إلى إمكانيات ومنذ 10 أيام أُقر في مجلس النواب قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار
نواف سلام: لا أعتقد أن هناك خطر اقتتال داخلي فقد مررنا بحروب ولا أعتقد أن أحدا يريد العودة إلى الاقتتال الداخلي أو إلى الحروب الأهلية
القناة 12 الإسرائيلية: المستشارة القانونية للحكومة تطالب بإقالة بن غفير بتهمة استخدام منصبه للتأثير على الشرطة
حكومة المجلس الرئاسي في عدن: تم إرسال بعثة من اليونسكو إلى جزيرة سقطرى بعد انتهاكات لمعاهدة حماية التراث العالمي
3 قتلى و17 جريحاً إثر أعمال شغب بمحافظة لرستان غربي إيران
وفاة طفلة فلسطينية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة؛ جراء البرد القارس داخل الخيام

الامارات تعلن انتهاء مهام ما تبقى من قواتها في اليمن

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش
الامارات تعلن انتهاء مهام ما تبقى من قواتها في اليمن
قالت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الثلاثاء، إنها أنهت مهام ما تبقى من قواتها في اليمن بمحض إرادتها، مضيفة "انها القوات الوحيدة المتبقية لها في اليمن بعد إنهاء وجودها العسكري في عام 2019 "حسب قولها".

وحسب (رويترز)، نقلت وكالة أنباء الإمارات ‌الرسمية (وام) عن الوزارة قولها في بيان، إن "هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها ‌في دعم أمن ‌واستقرار المنطقة".

وتأتي ‌هذه ‌الخطوة بعد أن نفذ التحالف الذي تقوده السعودية غارة جوية على ميناء المكلا جنوبي اليمن فيما قالت ‍الرياض إنه هجوم على شحنة أسلحة مرتبطة بالإمارات.

يأتي ذلك في وقت عبر فيه مجلس الوزراء السعودي بعد اجتماعه برئاسة ​الملك سلمان بن عبد العزيز​، اليوم الثلاثاء، عن أمل المملكة في أن تسود الحكمة وتغليب مبادئ الأخوة وحسن الجوار، والعلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون للدول العربية في الخليج (الفارسي) ومصلحة اليمن الشقيق، وأن تستجيب ​دولة الإمارات العربية المتحدة​ لطلب خروجها من قبل ما يسمى بـ"مجلس القيادة" اليمني (الانفصالي) الموالي لها، خلال (24) ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لما يسمى بـ"المجلس الانتقالي" الانفصالي الجنوبي الموالي للامارات، وأي طرف آخر داخل اليمن.

اقرأ وتابع المزيد:

تراجع معظم مؤشرات الأسهم الخليجية اثر الخلاف السعودي الاماراتي الاخير

وكانت السعودية قد قالت في وقت سابق من صباح اليوم، إن أمنها الوطني خط أحمر، وذلك بعد ساعات من شن التحالف الانفصالي الذي تقوده المملكة غارات على ما وصفته بالدعم العسكري الخارجي للانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات في اليمن، وطلبت من القوات الإماراتية الاستجابة لطلب ما يسمى بـ"مجلس القيادة" اليمني المدعوم من السعودية بمغادرة اليمن.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

تراجع معظم مؤشرات الأسهم الخليجية اثر الخلاف السعودي الاماراتي الاخير

تراجع معظم مؤشرات الأسهم الخليجية اثر الخلاف السعودي الاماراتي الاخير

هجوم إماراتي غير مسبوق على السعودية بعد استهداف السفن في المكلا

هجوم إماراتي غير مسبوق على السعودية بعد استهداف السفن في المكلا

التوتر الإماراتي السعودي يتصاعد نحو مواجهات مباشرة

التوتر الإماراتي السعودي يتصاعد نحو مواجهات مباشرة

السعودية تطالب الإمارات بالخروج الفوري من اليمن.. أمن المملكة خط أحمر

السعودية تطالب الإمارات بالخروج الفوري من اليمن.. أمن المملكة خط أحمر

0% ...

آخرالاخبار

ترامب يكشف عن سبب ظهور كدمات على يده

ألمانيا.. اعتقال نحو 430 شخصا وإصابة العشرات من رجال الشرطة ليلة رأس السنة

"صوماليلاند" تنفي عقد إتفاق مع كيان الاحتلال لبناء قواعد عسكرية

عضو "مجلس القيادة الرئاسي" اليمني عبدالله العليمي: إمكانات حقن الدماء وتخفيف التوتر متاحة ابتداءً بانسحابات حقيقية من حضرموت والمهرة

الدفاع المدني في #غزة: استشهاد أم وطفلها وإصابة آخرين جراء احتراق خيمة في مركز إيواء وسط مدينة غزة

العراق بين مخاض ديمقراطي وتهديدات مبعوث ترامب

التوتر السعودي الإماراتي يضرب جنوب اليمن مباشرة

حرس الثورة يتوعد برد أقسى والاحتلال يعترف بضعف دفاعه الصاروخي

انسحاب تشكيلات من "الانتقالي" من حضرموت وأنباء عن اغلاق مطار عدن

الخارجية الأمريكية تعليقاً على المناورات العسكرية الصينية قرب تايوان: الأنشطة العسكرية الصينية والخطاب تجاه تايوان تزيدان التوترات في المنطقة