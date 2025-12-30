الامارات تعلن انتهاء مهام ما تبقى من قواتها في اليمن

وحسب (رويترز)، نقلت وكالة أنباء الإمارات ‌الرسمية (وام) عن الوزارة قولها في بيان، إن "هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها ‌في دعم أمن ‌واستقرار المنطقة".

وتأتي ‌هذه ‌الخطوة بعد أن نفذ التحالف الذي تقوده السعودية غارة جوية على ميناء المكلا جنوبي اليمن فيما قالت ‍الرياض إنه هجوم على شحنة أسلحة مرتبطة بالإمارات.

يأتي ذلك في وقت عبر فيه مجلس الوزراء السعودي بعد اجتماعه برئاسة ​الملك سلمان بن عبد العزيز​، اليوم الثلاثاء، عن أمل المملكة في أن تسود الحكمة وتغليب مبادئ الأخوة وحسن الجوار، والعلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون للدول العربية في الخليج (الفارسي) ومصلحة اليمن الشقيق، وأن تستجيب ​دولة الإمارات العربية المتحدة​ لطلب خروجها من قبل ما يسمى بـ"مجلس القيادة" اليمني (الانفصالي) الموالي لها، خلال (24) ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لما يسمى بـ"المجلس الانتقالي" الانفصالي الجنوبي الموالي للامارات، وأي طرف آخر داخل اليمن.

وكانت السعودية قد قالت في وقت سابق من صباح اليوم، إن أمنها الوطني خط أحمر، وذلك بعد ساعات من شن التحالف الانفصالي الذي تقوده المملكة غارات على ما وصفته بالدعم العسكري الخارجي للانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات في اليمن، وطلبت من القوات الإماراتية الاستجابة لطلب ما يسمى بـ"مجلس القيادة" اليمني المدعوم من السعودية بمغادرة اليمن.