البحرية السعودية تنتشر في بحر العرب

أفاد بذلك متحدث التحالف تركي المالكي، في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة شركة “إكس” الأمريكية.

وقال المالكي: “‏أكملت القوات البحرية الملكية السعودية انتشارها في بحر العرب للقيام بعمليات التفتيش ومكافحة التهريب”.

ويأتي تحرك البحرية السعودية في منطقة بحر العرب في ظل التطورات التي تشهدها الساحة اليمنية، من أجل مكافحة التجارة غير المشروعة ومنع تهريب الأسلحة.

تجدر الإشارة إلى أن القوات البحرية السعودية تمتلك أسطولين هما الأسطول الشرقي على الخليج الفارسي والأسطول الغربي على البحر الأحمر، ويمتلك كل منهما قوة عسكرية تتمثل في وحدات السفن القتالية ووحدات الدعم والإسناد الإداري والفني ومجموعة الطيران البحري ومشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة.

وشهد بحر العرب في وقت سابق إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة، وذلك خلال عمليات قوة الواجب المختلطة “سي تي إف- 150” التي تتولى قيادتها حاليا القوات البحرية الملكية السعودية.