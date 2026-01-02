عاجل:
بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

البحرية السعودية تنتشر في بحر العرب

الجمعة ٠٢ يناير ٢٠٢٦
٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش
أعلن ما يسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" في اليمن، الجمعة، اكتمال انتشار قوات من البحرية السعودية في بحر العرب، بغرض إجراء “عمليات تفتيش ولمكافحة للتهريب”.

أفاد بذلك متحدث التحالف تركي المالكي، في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة شركة “إكس” الأمريكية.

وقال المالكي: “‏أكملت القوات البحرية الملكية السعودية انتشارها في بحر العرب للقيام بعمليات التفتيش ومكافحة التهريب”.

ويأتي تحرك البحرية السعودية في منطقة بحر العرب في ظل التطورات التي تشهدها الساحة اليمنية، من أجل مكافحة التجارة غير المشروعة ومنع تهريب الأسلحة.

تجدر الإشارة إلى أن القوات البحرية السعودية تمتلك أسطولين هما الأسطول الشرقي على الخليج الفارسي والأسطول الغربي على البحر الأحمر، ويمتلك كل منهما قوة عسكرية تتمثل في وحدات السفن القتالية ووحدات الدعم والإسناد الإداري والفني ومجموعة الطيران البحري ومشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة.

وشهد بحر العرب في وقت سابق إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة، وذلك خلال عمليات قوة الواجب المختلطة “سي تي إف- 150” التي تتولى قيادتها حاليا القوات البحرية الملكية السعودية.

