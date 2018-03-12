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المشكلة في البحرين هي اصرار السلطة على بقاء الوضع الحالي+ فيديو

السبت ٠٣ مايو ٢٠١٤ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

المنامة ( العالم ) – 3-5-2014- قال هادي الموسوي رئيس دائرة الحريات وحقوق الانسان بجمعية الوفاق البحرينية ان المشكلة في البحرين هي اصرار السلطة على بقاء واستمرار الواقع والوضع الحالي.

وقال الموسوي في تصريح ادلى به مساء الجمعة لقناة العالم ان مايهمنا نحن كمعارضة هو سمعة البحرين وان لاتکون هذه السمعة تتناقلها وسائل الاعلام واروقة الامم المتحدة والمؤسسات الدولية الاخرى وان غياب البحرين في هذه المؤسسات  هو بمعنى غياب كل الانتهاكات السياسية والمدنية مؤكدا ان المشكلة في السلطة هي اصرارها على بقاء واستمرار الوضع والواقع القائم باعتبار انها تخشى ان يكون اي تغيير قضما من الاستئثار بالسلطة الذي سيكون على حسابها.
وصرح ان الشعب البحريني وفي ظل الحكومة القائمة لايستطيع ان يحدد مسار مستقبله لاسياسيا ولا اقتصاديا ولا امنيا ولاانسانيا.
واشار الموسوي الى نعت المعارضة البحرينية الحوار مع ولى العهد وقال: ان المعارضة تتطلع الى دولة ديمقراطية حقيقية يكون فيها الشعب مصدر السلطات ولذلك طرحت وثيقة المنامة واعطت رؤيتها في هذا المجال وفي الوقت نفسه طالبت السلطة باجراء حوار مع المعارضة وذهبت المعارضة للحوار وتاليا انكشف بان هذا الحوار هو مجرد فقاعات .
وتابع ان المعارضة طرحت رؤي وخيارات تتمثل بتشكيل حكومة وطنية انتقالية تتولى شؤون هذه المرحلة وصياغة دستور عصري لادستور يكرس الاستبداد والتحكم بكل مفاصل الدولة الا ان السلطة رفضتها . 
وكانت المعارضة البحرينية نعت الحوار مع ولي العهد سلمان بن حمد ال خليفة، لأنه فشل.
ودعت امس الجمعة خلال مسيرة حاشدة تضامنا مع العمال بمناسبة عيدهم السنوي الى تشكيل حكومة انتقالية تقوم بوضع دستور جديد للبلاد.
وشددت جمعية الوفاق على نقل البلاد من دولة قبيلة تمارس الاضطهاد الطائفي الى دولة ديمقراطية.
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