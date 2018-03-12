فيديو خاص لاحتفال مولد الإمام علي في مقام السيدة زينب بدمشق

هو الثالث عشر من رجب، حين اشرقت الانوار بولادته داخل جدران الكعبة المشرفة، انه علي بن ابي طالب عليه السلام، ابن عم الرسول الاعظم صلى الله عليه واله، واول من لبى دعوته واعتنق دينه وصلى معه.

وقالت زائرة لمراسلتنا: الحمد له نحن نزداد كل عام، ونزداد حبا لاهل البيت، واليوم جئنا لنحتفل بولادة الامام علي عليه السلام.

الحاضرون في الاحتفال تناوبوا في كلماتهم على ذكر فضائل امير المؤمنين عليه السلام، وتميزه وتألق إيمانه الأصيل، والجهاد العصيب الشاق الذي تحمله منذ صدر الإسلام إلى آخر عمره، والعدالة الفذة التي ميزت سيرة حياته وعلى الأخص خلال خلافته الى زمن استشهاده.

كما توافدت الى المقام في هذه المناسبه وفود من لبنان والعراق.

وقال احد الزوار الوافدين لمراسلتنا: نحن جالية قدمنا من العراق بما يقارب خمسين نفرا في مجموعتنا، بالاضافة الى نحو ستمئة شخص في باقي الحملات.

علي عليه السلام شخصية تتفق كافة الفرق الإسلامية على عظمتها، وسماتها، وشأنها، ومنزلتها السامية في الإسلام، لذلك يعد مصدراً للوحدة بين المسلمين.

وقال ممثل مكتب السيد الخامنئي في سوريا السيد مجتبى الحسيني لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: نحن ما احوجنا في هذا العصر الذي يريد الأعداء ان يشتتوا شمل المسلمين ويفتتوهم، ان نقتدي بمن هو كان رمزا لوحدة الامة الاسلامية، حيث ان عليا بن ابيطالب هو من اقر به كل من يقول لا اله الا الله، محمد رسول الله.

ولايتي لامير النحل تكفيني .. عند الممات وتغسيلي وتكفيني

وطينتي جبلت من قبل تكويني .. بحب حيدرة فكيف النار تكويني

MKH-13-17:45