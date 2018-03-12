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"عافش".. مصطلح جديد في الازمة السورية؛ صور+فيديو

الأحد ١٨ مايو ٢٠١٤ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

اطلت مؤخرا بعض القنوات العربية والصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي بكلمة جديدة في الازمة السورية وهي "عافش" وتعني ان الجيش السوري يقوم "بتعفيش" المنازل بعد تحريرها من الجماعات المسلحة والتي لم يترك هؤلاء (المسلحون) منها شيئا يمكن الاستفادة منه بعد تدميرها وتعفيشها من قبلهم.

وقد تجاهلت هذه القنوات والصفحات سرقة الجماعات المسلحة للنفط السوري حيث تعرض 128بئراً للسرقة بينما تعرض 20 بئراً للحريق وتشير  بيانات مؤسسة النفط أن الخسائر المادية المباشرة من الإنتاج المهدور والمسروق أكثر من 1,4 مليار دولار، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وخسائر الإنتاج المباشرة وغير المباشرة نحو 17,768 مليار دولار.

ففي حين تقدر خسائر الإنتاج المباشرة بنحو 2,4 مليار دولار، تقدر خسائر الإنتاج غير المباشرة بنحو 15,3مليار دولار من تأجيل الإنتاج أو النقل، وكذلك تحطمت البيئة والصحة، وانتشرت أمراض غير معروفة.

وفي الجانب الصناعي تم سرقة المعامل السورية في حلب والمنتجات السورية في حلب، وفي الجانب الديني تمت سرقة الكنائس والجوامع والبيوت بالأضافة لتدميرها، وكل ما ذكرنا لا شيء امام الدمار الذي حل بسوريا وفيما يلي لمحة لبعض هذه العمليات.

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