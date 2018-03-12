البحرين تطلب 805 معلمين من مصر

وافاد موقع "صوت المنامة" نقلا عن الموقع المصري أنه بالنسبة لمعلم الفصل الواحد، 10 معلمين ذكور و100 من الإناث، وفي ما يتعلق بمادة التربية الإسلامية 10 ذكور و30 إناث، ومادة اللغة العربية 50 من الذكور و100 من الإناث، وبالنسبة لمادة اللغة الأجنبية تطلبت 50 من الذكور و100 من الإناث، ومادة الرياضيات 50 من الذكور و100 من الإناث، ومادة العلوم 50 من الذكور و80 من الإناث، ومادة التربية الاجتماعية 20 من الذكور و30 من الإناث.

واضاف: وفي ما يتعلق بمادة التربية الفنية 5 معلمين ذكور و10 من الإناث، وتربية موسيقية 2 من الذكور و5 إناث، والحاسب الآلي 2 من الذكور و10 من الإناث، ومادة الاقتصاد المنزلي 5 من الذكور و10 إناث، ومادة التربية الرياضية 5 من الذكور و20 من الإناث.

وقال وزير التعليم محمود أبو النصر، أن المقابلات تبدأ فى حزيران/ يوينو المقبل عن طريق لجنة من البحرين لاختبار المعلمين، موضحا أن سن المتقدم لا يزيد عن 45 عاما، بالإضافة إلى شرط الخبرة.

يذكر أن عددا كبيرا من الكادر التدريسي البحريني عانوا من الفصل السياسي اثر مشاركتهم في الحراك الشعبي ضد النظام والذي انطلق في الرابع عشر من شباط/ فبراير عام 2011، ولايزال الكثير منهم لم يتم ارجاعهم الى وظائفهم او تم تعيينهم في وظائف ادنى.