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"النواب" البحريني يسقط عضوية "مهنا" والشيخ سلمان يستنكر

الثلاثاء ٢٠ مايو ٢٠١٤ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني في بيان للمجلس إسقاط عضوية النائب اسامة مهنا فيما لاقت هذه الخطوة تنديدا واستنكارا من قبل قوى سياسية وشعبية في البحرين.

وأشار الظهراني الى أن مجلس النواب وافق بأغلبية 31 صوتا من أصل 40 نائبا على إسقاط عضوية مهنا، بذريعة "إخلال النائب الجسيم بواجبات عضويته"، وهو الأمر الذي يرفضه النائب مهنا مؤكداً على كيدية الاتهام والتصفية السياسية نتيجة مواقفه الداعمة للمطالب الشعبية.

وسبق ذلك طلب من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني صباح اليوم من الإعلاميين مغادرة قاعة مجلس النواب لتحويل الجلسة إلى سرية للتصويت على إسقاط عضوية النائب.

وكان مهنا قدم مداخلة في جلسة مجلس النواب التي انعقدت قبل شهر، تحدث فيها عن إساءة معاملة السجناء في سجن جو المركزي.

وتسببت المداخلة بإشعال الجلسة وحدوث مشادات بين مهنا وعدة نواب، تقدم على إثرها 25 نائبا بطلب رسمي لإسقاط عضويته من المجلس.

من جانبه قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في رسالة إلى النائب أسامة مهنا بعد إسقاط عضويته: "أخي أسامة لقد قلت كلمة حق وناصرت قضية إنسانية وكسبت احترام شعب فلا تهتم لقرار هذا المجلس الرسمي".

وأكد الشيخ علي سلمان عبر حسابه الخاص بـ"تويتر" أن مجلس النواب يؤكد رسميته ويسقط عن نفسه ورقة التوت الأخيرة الصغيرة والممزقة ويرفع شأن النائب أسامة التميمي.

وقال: "في البرلمانات الحق جرت العادة أن تسقط عضوية نائب لقضية فساد أو إخلال بالشرف، أما إسقاط عضوية لمطالبة نائب بالنظر بإنسانية لأوضاع معتقلين فهذه سابقة يضيفها هذا المجلس لسوابق قوانين تكميم الأفواه وسلب الحريات ورفض المساواة بين المواطنين".

فيما اعتبر مؤسس تجمع الوحدة والمحامي عبدالله هاشم إن "إسقاط عضوية النائب أسامة التميمي يؤكد بأن هذا المجلس ومن يديره لايريدون أي نوع من المعارضة حتى وإن كانت فردية ليست حزبية".

وقال: "أسقاط عضوية النائب مهنا تُعزز الإعتقاد الشعبي العام بأنه من لا يكون مأمور وموجه من الحكومة لايستطيع أن يكون نائباً عن الشعب".
 

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