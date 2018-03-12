"المفاوضات مع اميركا تحققت بعد استجابة مطالب ايران"

واعتبر رويوران في تصريح خاص لقناة العالم ان المفاوضات الايرانية الاميركية المباشرة حول البرنامج النووي الايراني تشكل نقلة نوعية، مؤكداً ان الطرح الايراني هو ان تكون المفاوضات ضمن اطار احترام سيادة ايران وحقوقها النووية والطرف الغربي وافق على هذا الاطار.

واكد الكاتب والمحلل السياسي ان المفاوضات الايرانية الاميركية المباشرة جاءت بعد الاستجابة للمطالب الايرانية، مشيراً الى ان هناك مرحلة جديدة وظروف جديدة في المقاربة التي يحاول الطرفان ايجادها لحل الموضوع النووي الايراني.

وقال ان ايران لديها ثوابت ولن تتنازل عنها مطلقاً، وعلى اميركا ان تتعامل مع هذه الثوابت، مضيفاً ان المواضيع التي تطرحها ايران مواضيع منطقية، مشيراً الى ان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاخير يثبت سلمية برنامج ايران وتعاونها مع الوكالة وانجاز المواضيع السبعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً.

واضاف الكاتب ان المواضيع المختلف عليها هي مواضيع مستقبلية وليست من الماضي، وهي ان ايران تؤكد ان عدد اجهزة الطرد المركزي الذي يجب ان تعمل لابد ان تكون حسب الحاجة الايرانية او ما تحتاجه من الوقود النووي في مفاعل بوشهر.

وذكر الكاتب والمحلل السياسي الايراني حسين رويوران ان الاختلاف يكون حول عدد اجهزة الطرد المركزي الذي يجب ان تعمل فايران تقول يجب ان يكون حسب الحاجة الايرانية او ما تحتاجه من الوقود النووي في مفاعل بوشهر، اما اميركا فهي تطرح مسألة 4 آلاف.

Swh -06-15-48