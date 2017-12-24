القدس_عاصمة_فلسطين

- من الناحية القانونية ماذا يعني تصويت الجمعية العامة للامم المتحدة وما هي مفاعيله القانونية على الارض بالنسبة للولايات المتحدة وكيان الاحتلال؟

- بالنسبة للفلسطيني الذي يقود انتفاضة في وجه الاحتلال ومن خلفه واشنطن، ما هي المكتسبات التي قد يبنى عليها من هذا التصويت وكيف يمكن استثماره لدعم مسار الانتفاضة والمقاومة؟

- العزلة الدبلوماسية والسياسية التي باتت تعيشها الولايات المتحدة فيما يخص القدس لا سيما في الامم المتحدة..كيف ستنعكس على توجهات الادارة الاميركية التي كانت تستخدم الامم المتحدة لشرعنة سياستها وحروبها على مساحة العالم؟

الضيف:

د. ابراهيم ربايعة – خبير في الشؤون الدولية – رام الله